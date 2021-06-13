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    Стерлинг стал игроком матча Англия – Хорватия

    Сборная Англии минимально победила Хорватию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Единственный гол на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг.

    Форвард «Манчестер Сити» признан лучшим футболистом встречи.

    • В прошедшем сезоне АПЛ Стерлинг забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 31 матче.
    • Его рыночная цена – 90 миллионов евро.

    Источник: УЕФА

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    13.06.2021 18:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 июня 2021, 18:34

      Не только из за забитого мяча. Был активен на протяжении всего матча.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 13 июня 2021, 18:48

      Сте"Р"линг.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > _Marqella_ 13 июня 2021, 19:09

      В тексте правильно, а в заголовках часто ошибаются или целенаправленно...

      3
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