Стерлинг стал игроком матча Англия – Хорватия

Не только из за забитого мяча. Был активен на протяжении всего матча.
Сборная Англии минимально победила Хорватию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Единственный гол на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг.
Форвард «Манчестер Сити» признан лучшим футболистом встречи.
- В прошедшем сезоне АПЛ Стерлинг забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 31 матче.
- Его рыночная цена – 90 миллионов евро.
First goal for England at a major finalsRaheem Sterling = Star of the MatchDid you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/T9gmvPyRzB— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021