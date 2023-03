Стерлинг стал игроком матча Англия – Хорватия

Сборная Англии минимально победила Хорватию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Единственный гол на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг.

Форвард «Манчестер Сити» признан лучшим футболистом встречи.

First goal for England at a major finalsRaheem Sterling = Star of the MatchDid you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/T9gmvPyRzB