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Дивеев: «Бельгия ничем не удивила. Но у нас не сложилось»

13 июня 2021, 08:21
14

Защитник сборной России Игорь Дивеев подвел итог матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии (0:3). Дубль оформил Ромелу Лукаку.

– Разбирали соперника, понимали, что он будет играть в пять защитников. Была задача выходить в атаку через левый или правый фланг. Бельгия нас ничем не удивила.

– Как Россия планировала нейтрализовывать Бельгию?

– Я могу сказать, что в первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали Бельгию. Невынужденная ошибка повлияла, а потом игра сдулась, может быть. 20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента. Но у нас не сложилось.

  • Россия идет в группе последней.
  • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
  • Для Дивеева это дебютный Евро.

Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Бельгия Россия Дивеев Игорь
Комментарии (14)
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серега кашин
1623562459
просто черчесов возомнил себя великим и не хочет видеть что вызывает игроков которым не место в сборной
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Nerlinger
1623563590
Дааа, что то пошло не так ...
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yorgenbarenz
1623564383
Великий шахматист Петросян однажды изрёк:"Некоторым соперникам не надо мешать играть".Вот и бельгийцы не лезли на рожон и не рвали связки.Знали,что Вы,вороны футбольные,обязательно накосячите.(болезнь всех аутсайдеров).
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Garrincha58
1623565661
Дивеев ты совсем что ли под дурочку молотишь как девочка "мы игрались в песочнице целых 20 минут, а потом пришёл такой большой Лукаку-хулиган и помешал нам строить песочные замки" так вот футболёр матч длится 90-95 минут
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NewLife
1623568164
Конечно, не удивила, даже счетом на табло - это для вас обычное дело.
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docndoc
1623571189
Он всё сказал.. Дальше можно не слушать.. Да и не смотреть..
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BRO_football
1623571738
Конечно не удивила. Россия могла проиграть и 6:0, но Бельгия решила сэкономить силы на другие матчи.
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CSKA57
1623572276
Игорек, а чем вас нужно было удивить? Обос... ся, не чирикай!
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Cules2013
1623573163
Не, ну так можно сказать, что и Месси, Роналду или условный Роббен никого не удивляли - все прекрасно знают их финты, смещения, удары, вот только мало кто может этому помешать. Подобные слова показывают одну из главных проблем наших игроков - завышенное ЧСВ.
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Hektor 84
1623597673
Этот клоун такую пургу несет! Он как будто игры перепутал или вообще не бл на игре. Это вы играли в 5 защитников и 5 опорников))) а бельгийцы играли в два. Потому как и того хватало чтоб вас не пускать на свою половину поля.
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