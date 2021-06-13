Дивеев: «Бельгия ничем не удивила. Но у нас не сложилось»

Защитник сборной России Игорь Дивеев подвел итог матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии (0:3). Дубль оформил Ромелу Лукаку.

– Разбирали соперника, понимали, что он будет играть в пять защитников. Была задача выходить в атаку через левый или правый фланг. Бельгия нас ничем не удивила.

– Как Россия планировала нейтрализовывать Бельгию?

– Я могу сказать, что в первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали Бельгию. Невынужденная ошибка повлияла, а потом игра сдулась, может быть. 20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента. Но у нас не сложилось.

Россия идет в группе последней.

Следующий соперник – Финляндия (16 июня).

Для Дивеева это дебютный Евро.

Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»