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    Дивеев: «Бельгия ничем не удивила. Но у нас не сложилось»

    Защитник сборной России Игорь Дивеев подвел итог матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии (0:3). Дубль оформил Ромелу Лукаку.

    – Разбирали соперника, понимали, что он будет играть в пять защитников. Была задача выходить в атаку через левый или правый фланг. Бельгия нас ничем не удивила.

    – Как Россия планировала нейтрализовывать Бельгию?

    – Я могу сказать, что в первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали Бельгию. Невынужденная ошибка повлияла, а потом игра сдулась, может быть. 20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента. Но у нас не сложилось.

    • Россия идет в группе последней.
    • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
    • Для Дивеева это дебютный Евро.

    Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

    Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

    Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

    Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

    Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2021 08:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 июня 2021, 18:21

      Этот клоун такую пургу несет! Он как будто игры перепутал или вообще не бл на игре. Это вы играли в 5 защитников и 5 опорников))) а бельгийцы играли в два. Потому как и того хватало чтоб вас не пускать на свою половину поля.

      0
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 13 июня 2021, 15:59

      Бельгия удивила тем, что забила всего три гола.

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 13 июня 2021, 15:23

      хотя бы рот закрыл.....или ты думаешь мы не видели как тебя Лукаку уделал . как стоячего и закатил третий.....

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 июня 2021, 11:32

      Не, ну так можно сказать, что и Месси, Роналду или условный Роббен никого не удивляли - все прекрасно знают их финты, смещения, удары, вот только мало кто может этому помешать.
      Подобные слова показывают одну из главных проблем наших игроков - завышенное ЧСВ.

      2
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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 13 июня 2021, 11:17

      Игорек, а чем вас нужно было удивить? Обос... ся, не чирикай!

      4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 июня 2021, 11:08

      Конечно не удивила. Россия могла проиграть и 6:0, но Бельгия решила сэкономить силы на другие матчи.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 13 июня 2021, 11:01

      Зачем вас удивлять, если вы все-равно привезете 2-3 гола

      0
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 13 июня 2021, 10:59

      Он всё сказал.. Дальше можно не слушать.. Да и не смотреть..

      1
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 13 июня 2021, 10:51

      А что, Бельгия должна была забить вам 10 шт., чтобы удивить вас? Непонятная логика у Дивеева...

      2
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 13 июня 2021, 10:47

      Вы о чем? Это вы ни чем не удивили Бельгию. С вами как с котятами , на пол ноги , в пол силы. Вы всего два раза попали в створ ворот и то прямо в руки Куртуа. Зато нас вы всех не просто удивили , а просто ввели в состояние поной апатии к вашей игре. Все три гола - это результат бездарной игры. Тебя лично Дивеев, Лукаку как пацана обошел и без проблем забил третий гол. После таких ошибок игроков пререводили во второй дивизион.

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