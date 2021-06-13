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  • Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

13 июня 2021, 00:48
93

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог матча первого тура группы В Евро-2020 против Бельгии (0:3). Он расстроен.

«Естественно, я высказал игрокам недовольство в раздевалке. В нормальной тренерской форме.

Все накинулись на Антона Шунина и Андрея Семенова? Есть индивидуальные вещи, которые надо на этом уровне качественно выполнять. Любой маленький промах играет роль. Жизнь нам подсказывает, что какие-то вещи надо менять.

Сегодня мы помогли бельгийцам. Хорошо начали игру, а потом был этот промах [в эпизоде с первым голом]. Я расстроился. Это обидно.

В наш адрес начнется критика? Это абсолютно справедливо», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

  • Россия после 1-го тура занимает в группе последнее место.
  • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
  • На бронзовом для себя Евро-2008 Россия в 1-м матче тоже крупно уступила (Испании).

Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Бельгия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (93)
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derrik2000
1623534668
Прямо как обнулённый, когда говорит о положении в экономике страны! ))))))))))))))) Быть Стасику депутатом, а то и сенатором. Если власть не поменяется.
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Plyash
1623540086
Первую вещь,которую надо менять,это мозги чабана.
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deinego77@yandex.ru
1623540263
ТЫ петух осетинский который упал на колени перед кремлем
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Дедуктор
1623555013
Игроки не умеют быстро бегать. Не умеют быстро думать. Вообще, думать не умеют. К тому же, какие то вредители поставили дурака у руля. С РПЛ еще проблемы. Если пешеходы в РПЛ занимают первое место, а дебилы - второе. Что то надо менять. И это единственная умная мысль от тренера сборной за последние годы. Но - что? И - как?
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Ганнибал Лектор
1623560638
Этож додуматься надо - такую дыру в рамку поставить! Это при живом и здоровом Сафонове
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Axe111
1623565379
А ничего не подсказывает тебе,что менять нужно тренера??????????????
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Январь 59
1623566173
Менять нужно для начала тех , кто трнирует эту команду и набрал в став Дивеева, Жиркова, Оздоева, Кудряшова, Шунина, Семенова, Баринова, Чернышева. Бесхребетная сборная. Вся игра нашей сборной читалась на шаг вперед. Тибо Куртуа так и не понял наверно, для чего было ему присутствовать в рамке( два разминочных паса в руки за всю игру).
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portero
1623566431
он сам с собой разговаривает, ведь ничего не меняет и менять не будет . Черчеса всё устраивает, ошибся не он, а футболисты. правда возникает вопрос зачем он нужен и почему все умирали на поле? время спать для наших.... ну почему не смогли пробить время начала игры удобное для нас????
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NewLife
1623567335
Менять в первую очередь надо тренера и руководство РФС. Мы не можем или не хотим собрать в сборную лучших вместо пенсионеров и блатных и поставить игру не для зюбы, а для современного футбола.. Как это удается маленькой Бельгии, в которой живет столько же людей, сколько в Москве ?
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житель СПб
1623568174
Спасибо хоть за то, что не хорохорится. А теперь - по делу. На оставшиеся 2 матча (кто-то сомневается в том, что других больше не будет?!) надо: 1) поставить в одном матче Сафонова, а в другом матче Дюпина - для опыта; фамилию "Шунин" наконец забыть; 2) Жирков молодец - был когда-то, ему спасибо, и тоже с ним надо заканчивать. (Вроде бы он и сам собирался заканчивать. Пора...) 3) Семенову сказать спасибо и больше не беспокоить. Дальше - сложнее... 4) Фернандесу поручить руководство защитой? Джикии - строго выполнять указания на поле старшего защитника. Конечно, за несколько дней защиту не создать. Но ее НЕТ! О чем думали - мне непонятно. 5) фамилию "Черышев" тоже надо забыть. Такого игрока уже нет. 6) Сыграть пару Головин-Миранчук?! Чтобы в связке играли. Впечатление. что они вообще никогда друг друга не видели. 7) Применять высокий и тотальный прессинг! Что с физикой спортсменов? Через 25 минут уже играть не могли. Это - самое загадочное.
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