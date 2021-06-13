Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог матча первого тура группы В Евро-2020 против Бельгии (0:3). Он расстроен.

«Естественно, я высказал игрокам недовольство в раздевалке. В нормальной тренерской форме.

Все накинулись на Антона Шунина и Андрея Семенова? Есть индивидуальные вещи, которые надо на этом уровне качественно выполнять. Любой маленький промах играет роль. Жизнь нам подсказывает, что какие-то вещи надо менять.

Сегодня мы помогли бельгийцам. Хорошо начали игру, а потом был этот промах [в эпизоде с первым голом]. Я расстроился. Это обидно.

В наш адрес начнется критика? Это абсолютно справедливо», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Россия после 1-го тура занимает в группе последнее место.

Следующий соперник – Финляндия (16 июня).

На бронзовом для себя Евро-2008 Россия в 1-м матче тоже крупно уступила (Испании).

Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»