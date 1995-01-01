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    Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог матча первого тура группы В Евро-2020 против Бельгии (0:3). Он расстроен.

    «Естественно, я высказал игрокам недовольство в раздевалке. В нормальной тренерской форме.

    Все накинулись на Антона Шунина и Андрея Семенова? Есть индивидуальные вещи, которые надо на этом уровне качественно выполнять. Любой маленький промах играет роль. Жизнь нам подсказывает, что какие-то вещи надо менять.

    Сегодня мы помогли бельгийцам. Хорошо начали игру, а потом был этот промах [в эпизоде с первым голом]. Я расстроился. Это обидно.

    В наш адрес начнется критика? Это абсолютно справедливо», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    • Россия после 1-го тура занимает в группе последнее место.
    • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
    • На бронзовом для себя Евро-2008 Россия в 1-м матче тоже крупно уступила (Испании).

    Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2555

      minaev23 21 минуту назад

      конченый баран

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      Рейтинг: +2555

      minaev23 25 минут назад

      ТЫ петух осетинский который упал на колени перед кремлем

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      Рейтинг: +5890

      playsh 27 минут назад

      Первую вещь,которую надо менять,это мозги чабана.

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      Рейтинг: +4671

      Fusballer 1 час назад

      Дзюба - луч света в темном царстве. Остальных в топку.

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      Рейтинг: +2555

      minaev23 > Fusballer 24 минуты назад

      выдыхай бобёр

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      Рейтинг: +536

      Roma56 1 час назад

      Какие то вещи надо менять? Поменяй главного тренера пожалуйста!

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      Рейтинг: +14398

      JTherry 1 час назад

      Черчесов собрал в сборную продукцию лимита и проблем РПЛ...

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      Рейтинг: +1277

      x-x-x-x-x 1 час назад

      хотро указал стрелки на двоих хотя у этих двух вина в последнюю очередь. блин типа защишая подставил

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      Рейтинг: -1767

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Все накинулись на Антона Шунина и Андрея Семенова======Нашли козлов отпущения .Вратаря и защитника....А хавбеки и напы типа не при делах.Один удар в створ ворот.Красавчики )))

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      Рейтинг: +4671

      Fusballer > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      К Дзюбе ноль претензий - единственный, кто сыграл на сто процентов. Остальные не потянули.

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      Рейтинг: +2872

      PAREVG. 1 час назад

      Менять надо тактику, забросы на Дзюбу не проходят, нужен невысокий юркий нападающий, вроде Сычева или Аршавина.
      Но сейчас, я таких не могу вспомнить. потому что везде в атаке играют легионеры.

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      Рейтинг: -1767

      Вот оно чё Михалыч > PAREVG. 1 час назад

      Хто ж тебе виноват что среди 145 миллионной Расеи не нашли нового Аршавина, ну или хотя бы Месси.))) Своих надо ростить, а не на легионеров бабло вбухивать.

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      Рейтинг: +12876

      KLIM777 1 час назад

      13 голов от Бельгии при управлении Черчеса. Это о чем-то говорит.

      И с игроков наших днищенских ответственность не снимается. Смотреть уже такое не хочется. С каждым годом футбол тухлый и на уровне сборной и на клубном уровне.

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