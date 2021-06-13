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  • Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

13 июня 2021, 00:34
7

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов подвел итог матча первого тура группы В Евро-2020 против Бельгии (0:3). Футболист «Локомотива» отыграл первый тайм.

«Не сказал бы, что Бельгия – это космос. Мы пропустили нелепые голы, первые два. До них у нас были подходы, мы выходили нормально из обороны в атаку.

Я бы не сказал, что у нас все плохо. У нас есть время до второй игры. Будем готовиться дальше.

Приносим извинения перед болельщиками за результат. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее», – сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

  • Россия после 1-го тура занимает в группе последнее место.
  • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
  • На бронзовом для себя Евро-2008 Россия в 1-м матче тоже крупно уступила (Испании).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Бельгия Россия Баринов Дмитрий
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1623533771
Да кто-же вас так красиво научил говорить-то? )))
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derrik2000
1623534751
"А не сделает нас сильнее - денЮШки за сбродную всё равно получим все. До копеечки" )))))))))))))))))
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mirspirs25
1623536815
Один из немногих, кто играл, бегал, отбирал, боролся, а чабан его убрал, выпустив бревно дивеевское, чтобы зацементировать убогую оборону еще одним клоуном и оставив в опорной зоне абсолютно отвратительно (как и всегда в сборной) игравшего ингуша и зобнина, которого вообще как будто не было на поле. Гениальный гамбит шашлычника
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SanInstructor
1623549676
да куда уж сильнее то???
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ALEXMAN888
1623559574
Чё, говорить, обсуждать, критиковать. Да, сильнее Бельгия просто! Состав бельгийцев посмотреть и всё тут!
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Hektor 84
1623596415
Ой идиотина, лучше бы промолчал
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