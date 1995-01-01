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    Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

    Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов подвел итог матча первого тура группы В Евро-2020 против Бельгии (0:3). Футболист «Локомотива» отыграл первый тайм.

    «Не сказал бы, что Бельгия – это космос. Мы пропустили нелепые голы, первые два. До них у нас были подходы, мы выходили нормально из обороны в атаку.

    Я бы не сказал, что у нас все плохо. У нас есть время до второй игры. Будем готовиться дальше.

    Приносим извинения перед болельщиками за результат. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее», – сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

    • Россия после 1-го тура занимает в группе последнее место.
    • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
    • На бронзовом для себя Евро-2008 Россия в 1-м матче тоже крупно уступила (Испании).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +126

      mirspirs25 1 час назад

      Один из немногих, кто играл, бегал, отбирал, боролся, а чабан его убрал, выпустив бревно дивеевское, чтобы зацементировать убогую оборону еще одним клоуном и оставив в опорной зоне абсолютно отвратительно (как и всегда в сборной) игравшего ингуша и зобнина, которого вообще как будто не было на поле. Гениальный гамбит шашлычника

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      Рейтинг: +15061

      derrik2000 1 час назад

      "А не сделает нас сильнее - денЮШки за сбродную всё равно получим все.
      До копеечки"
      )))))))))))))))))

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      Рейтинг: +20963

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Да кто-же вас так красиво научил говорить-то? )))

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      Рейтинг: +1029

      Хейтер Аларм > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Зеболотный))

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