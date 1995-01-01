Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

Один из немногих, кто играл, бегал, отбирал, боролся, а чабан его убрал, выпустив бревно дивеевское, чтобы зацементировать убогую оборону еще одним клоуном и оставив в опорной зоне абсолютно отвратительно (как и всегда в сборной) игравшего ингуша и зобнина, которого вообще как будто не было на поле. Гениальный гамбит шашлычника
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов подвел итог матча первого тура группы В Евро-2020 против Бельгии (0:3). Футболист «Локомотива» отыграл первый тайм.
«Не сказал бы, что Бельгия – это космос. Мы пропустили нелепые голы, первые два. До них у нас были подходы, мы выходили нормально из обороны в атаку.
Я бы не сказал, что у нас все плохо. У нас есть время до второй игры. Будем готовиться дальше.
Приносим извинения перед болельщиками за результат. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее», – сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».