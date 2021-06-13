Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов подвел итог матча первого тура группы В Евро-2020 против Бельгии (0:3). Футболист «Локомотива» отыграл первый тайм.

«Не сказал бы, что Бельгия – это космос. Мы пропустили нелепые голы, первые два. До них у нас были подходы, мы выходили нормально из обороны в атаку.

Я бы не сказал, что у нас все плохо. У нас есть время до второй игры. Будем готовиться дальше.

Приносим извинения перед болельщиками за результат. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее», – сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».