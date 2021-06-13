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  • Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

13 июня 2021, 08:13
17

Нападающий сборной России Артем Дзюба подытожил матч первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии (0:3). Дубль оформил Ромелу Лукаку.

«Лукаку, наверное, был шокирован, глядя на то, как мы играли в защите. Мы плохо оборонялись. Команды такого уровня, как сборная Бельгии, не прощают ошибок.

Мы неплохо начали и успели почувствовать, что вполне можем добиться ничьей в этой игре. Однако затем все изменилось из-за глупой ошибки, и было уже чрезвычайно сложно навязать борьбу такому сильному сопернику», – сказал Дзюба.

  • В 1-м голе ошибся защитник Андрей Семенов.
  • Он вызывается в сборную с 2014 года.
  • Россия идет в группе Евро-2020 последней.

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Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Бельгия Зенит Интер Россия Дзюба Артем Лукаку Ромелу
Комментарии (17)
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порт
1623561861
А в нападении вы прямо таки блистали.
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R_a_i_n
1623561890
А защита Бельгии была в шоке от нашего нападения. Дзюбу, так вообще стороной обходили, мало ли...
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ВетеR
1623565265
Очередной бред от Дзюбы, позорище !!
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maior-60
1623565990
С Бельгией играть - не онанизмом заниматься.
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NewLife
1623568013
Это говорит пень, который полтора тайма ходил пешком с отдышкой и не нанес ни одного удара в створ. Этот лев мяукает, что если бы не случайные ошибки, он бы, как всегда, порвал бы бельгийцев, не обращая внимания на то, что они всю игру с нами играли в "а ну-ка отними".
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Benifacto
1623569081
самое время посмотреть как девушка Меранчука говорит как он помирает в Аталанте.... зЫ обосрались вы прям сразу, мы поняли....
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Solist345345
1623569885
Можно было бы сказать, что мы все удивлены игрой всей нашей сборной. Так нет же, ничего удивительного. Наш уровень.
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Fusballer
1623578945
А над нападающими вообще ржал!
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zigbert
1623586188
Можно подумать что в атаке сыграли феерично.
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Hektor 84
1623597456
А в атаке всех разрывали! Лукаку пох на вас опущенцев, он смеялся с вас! Он вас пешком обгонял! Лучше бы промолчал клоун шлюба!
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