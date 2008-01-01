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    Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба подытожил матч первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии (0:3). Дубль оформил Ромелу Лукаку.

    «Лукаку, наверное, был шокирован, глядя на то, как мы играли в защите. Мы плохо оборонялись. Команды такого уровня, как сборная Бельгии, не прощают ошибок.

    Мы неплохо начали и успели почувствовать, что вполне можем добиться ничьей в этой игре. Однако затем все изменилось из-за глупой ошибки, и было уже чрезвычайно сложно навязать борьбу такому сильному сопернику», – сказал Дзюба.

    • В 1-м голе ошибся защитник Андрей Семенов.
    • Он вызывается в сборную с 2014 года.
    • Россия идет в группе Евро-2020 последней.

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    Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

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    Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 08:13
    Комментарии12
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      Рейтинг: +5835

      Cleaner 5 минут назад

      Лукаку не может быть в шоке от игры сборной России. В Европе все знают силу нашей команды. И никто не ожидает лучшей игры от команды в шестом десятке рейтинга.

      0
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      Рейтинг: +1990

      FRZZ 28 минут назад

      Да вы и атаковали так же бездарно, как защищались.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1158

      Benifacto 31 минуту назад

      всё-таки еще 5 копеЁк..
      Елена браво! бРАВИССИМО!!! ты вскра такой гнойник что мама не горюй, и ты молодец!!!!! этот переезд!!! повезло Лёхе с тобой!!!!!

      0
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      Рейтинг: +80

      Solist345345 42 минуты назад

      Можно было бы сказать, что мы все удивлены игрой всей нашей сборной. Так нет же, ничего удивительного. Наш уровень.

      1
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      Рейтинг: +1158

      Benifacto 55 минут назад

      самое время посмотреть как девушка Меранчука говорит как он помирает в Аталанте....
      зЫ
      обосрались вы прям сразу, мы поняли....

      3
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      Рейтинг: +8406

      NewLife 1 час назад

      Это говорит пень, который полтора тайма ходил пешком с отдышкой и не нанес ни одного удара в створ. Этот лев мяукает, что если бы не случайные ошибки, он бы, как всегда, порвал бы бельгийцев, не обращая внимания на то, что они всю игру с нами играли в "а ну-ка отними".

      2
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      Рейтинг: +1636

      spam2009 1 час назад

      Это говорит капитан на минуточку. Даешь новое письмо 14

      0
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      Рейтинг: +5899

      maior-60 1 час назад

      С Бельгией играть - не онанизмом заниматься.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +11589

      ВетеR 1 час назад

      Очередной бред от Дзюбы, позорище !!

      4
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      Рейтинг: +2347

      yorgenbarenz 2 часа назад

      Ага! Проболтался про ничейку.Об этом мечтала и построила игру компашка чабана.

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