Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

Нападающий сборной России Артем Дзюба подытожил матч первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии (0:3). Дубль оформил Ромелу Лукаку.

«Лукаку, наверное, был шокирован, глядя на то, как мы играли в защите. Мы плохо оборонялись. Команды такого уровня, как сборная Бельгии, не прощают ошибок.

Мы неплохо начали и успели почувствовать, что вполне можем добиться ничьей в этой игре. Однако затем все изменилось из-за глупой ошибки, и было уже чрезвычайно сложно навязать борьбу такому сильному сопернику», – сказал Дзюба.

В 1-м голе ошибся защитник Андрей Семенов .

. Он вызывается в сборную с 2014 года.

Россия идет в группе Евро-2020 последней.

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