Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение сборной России в матче Евро-2020 против Бельгии (0:3). Россияне нанесли всего один удар в створ.

«Мы играли, возможно, с будущим чемпионом Европы. Увы, огромная разница в классе несомненна. Но всe решили индивидуальные ошибки Антона Шунина и Андрея Семeнова в первом тайме. У нас нет достойных защитников, кроме Георгия Джикии. И даже в ближайшей перспективе никого не видно.

Реформы лиги, о которых мы говорим столько лет, уже просто перезрели. Я несколько лет на исполкоме пытаюсь продвинуть систему мотивации детских тренеров через национальную солидарность.

Однако мы готовы тратить десятки миллионов долларов каждый год на выплаты агентам, но по непонятным причинам не принимаем возможность изменить финансовый механизм нашего юношеского футбола», – сказал Федун.

Россия после 1-го тура занимает в группе последнее место.

Следующий соперник – Финляндия (16 июня).

На бронзовом для себя Евро-2008 Россия в 1-м матче тоже крупно уступила (Испании).

Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»