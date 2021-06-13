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  • Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

13 июня 2021, 01:22
27

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение сборной России в матче Евро-2020 против Бельгии (0:3). Россияне нанесли всего один удар в створ.

«Мы играли, возможно, с будущим чемпионом Европы. Увы, огромная разница в классе несомненна. Но всe решили индивидуальные ошибки Антона Шунина и Андрея Семeнова в первом тайме. У нас нет достойных защитников, кроме Георгия Джикии. И даже в ближайшей перспективе никого не видно.

Реформы лиги, о которых мы говорим столько лет, уже просто перезрели. Я несколько лет на исполкоме пытаюсь продвинуть систему мотивации детских тренеров через национальную солидарность.

Однако мы готовы тратить десятки миллионов долларов каждый год на выплаты агентам, но по непонятным причинам не принимаем возможность изменить финансовый механизм нашего юношеского футбола», – сказал Федун.

  • Россия после 1-го тура занимает в группе последнее место.
  • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
  • На бронзовом для себя Евро-2008 Россия в 1-м матче тоже крупно уступила (Испании).

Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Бельгия Спартак Россия Джикия Георгий Федун Леонид
Комментарии (27)
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derrik2000
1623538040
"У нас нет достойных защитников, кроме Георгия Джикии. " А Джикия в Спартаке - прямо Барези в лучшие годы! ))))))))))))))))))))))
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x-x-x-x-x
1623538623
Это тот Джикия который непонятно зачем боролся со своим при втором голе? так он в этой игря косячил больше всех. у Семёнова просто курьёзно мяч проскочило с кем не бывает
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Ганнибал Лектор
1623560473
Абсолютно согласен с истеричкой. Видимо, присутствие рядом Заремы помогает стать адекватнее
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серега кашин
1623562332
федун прав- эти двое не соответствуют уровню сборной
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slavа0508
1623567118
Семёнов конечно начудил , но и без него один хер проиграли ли бы ,слишком разный уровень игроков наших и бельгийцев,,,
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житель СПб
1623569261
Ну что там с дном, Арнольдыч? Постучали снизу? Джикия - отличный защитник? Смеется вся страна! Ты такой же, как и Черчесов с компанией, и тоже полноценный соавтор существующей пропасти. Второе - пока Бельгия ничем особо себя не проявила. Видимо, Вы матч Италии не видели! Гораздо серьезнее. Хотя, вероятно Бельгия просто напрягаться не стала - ей то зачем, если Россия не напрягается? А вот детско-юношеский футбол надо развивать! Ну так развивай! - кто у нас олигарх?
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Вомбат
1623571160
Все правильно, господин Федун, вы и вам подобные готовы тратить десятки миллионов долларов в год на агентов. И два с половиной миллиона долларов в год на такое чудо, как Черчесов. А чего стоят ваши зарплаты игрокам, которые играют на уровне тбилисского Локомотива и ниже! Больше, чем на 200-300 тысяч евро в год мало кто из российских футболистов играет. А получают миллионы. Вот где корень зла.
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ilichkadr
1623574193
Лёня в очередной раз повеселил своей неординарностью суждений.
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oyabun
1623594431
По сути то сказано всё верно. Да только не Федуну рассуждать о неправильном развитии футбола. У него правильно, когда одному только Газизову 300 лямов должны остались?
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Hektor 84
1623597130
А что скажет Зарема?
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