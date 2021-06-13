Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

Защитник сборной России Игорь Дивеев после матча Евро-2020 против Бельгии (0:3) сообщил, что команда поддержала Андрея Семенова, от которого отскочил мяч в эпизоде с первым голом. Дивеев считает действия партнера ошибкой.

– Как поддержали Андрея Семенова в раздевалке?

– Все поддержали. Ошибся человек, бывает.

Футбол – такая шутка. В перерыве сказал Сэму: «Ничего страшного, давай, выходи, все нормально».

Семенов впервые сыграл в финальной части Евро/ЧМ.

Он вызывается в сборную с 2014 года.

Россия идет в группе Евро-2020 последней.

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