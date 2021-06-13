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  • Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

13 июня 2021, 01:41
19

Защитник сборной России Игорь Дивеев после матча Евро-2020 против Бельгии (0:3) сообщил, что команда поддержала Андрея Семенова, от которого отскочил мяч в эпизоде с первым голом. Дивеев считает действия партнера ошибкой.

– Как поддержали Андрея Семенова в раздевалке?

– Все поддержали. Ошибся человек, бывает.

Футбол – такая шутка. В перерыве сказал Сэму: «Ничего страшного, давай, выходи, все нормально».

  • Семенов впервые сыграл в финальной части Евро/ЧМ.
  • Он вызывается в сборную с 2014 года.
  • Россия идет в группе Евро-2020 последней.

Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Бельгия Россия Семенов Андрей Дивеев Игорь
Комментарии (19)
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deinego77@yandex.ru
1623540421
А где гавно Дзюба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Kollljan
1623555939
Если бы это был рядовой матч рпл. А в данном случае репу надо бить за такие ошибки. И Черчесову в первую очередь. Надо было неизвестно чем думать, чтобы Шунина поставить в рамку под №1.
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vavilon69
1623558552
Эмоция только одна - РАЗОЧАРОВАНИЕ.
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subbotaspartak
1623560292
Вся сборная России поддержала Семенова.... Вся сборная России - это не Россия... Срамота
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САДЫЧОК
1623569568
Интересно получается у них ..Семенова поддержали ...ошибся ...а Дивеев , не ошибся , разве ?!
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житель СПб
1623569598
Лучше бы промолчал. И лучше бы встали на колено - после матча!
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Чехов на Садовой
1623574004
Семёнов ошибся, Семёнов ошибся !! Этот Семёнов а так-же Дивеев , Шунин и т.д. постоянно косячат , что в сборной, что в клубах. Хорошая защита Ахмата или вратарь-стена в Динамо - это даже не смешно! Игроки ни при чём, они играют как умеют. А вот какой ''великий'' тренер их вызывает и ставит такую ''игру'', это и есть первопричина позора.
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CSKA57
1623575444
Семенов такой неустойчивый, что команда постоянно вынуждена его поддерживать?
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zigbert
1623585962
Получается за остальные голы никто не в ответе.
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Ловкий Бубен
1623587328
Колоссальный непрофессионализм и преступная расхлябанность. Если бы россияне видели что вы боретесь, то и они бы вас поддержали, но вы не боритесь... Почему вы не играете и не бегаете до крови из горла, а стоите на месте, в лучшем случае ходите тихо по полю , наблюдал за командой без мяча : вы просто стоите , видимо нет интереса, нет желания, когда играете в клубе роете землю , по окончании матча задыхаетесь , не пяди земли, а почему зарубежная команда унижаюшая вас в десятки раз хуже не вызывает у вас таких эмоций ? Вывод напрашивается, вам не пообещали бонуса ? в союзе такого позора не допустили бы.
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