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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

    Защитник сборной России Игорь Дивеев после матча Евро-2020 против Бельгии (0:3) сообщил, что команда поддержала Андрея Семенова, от которого отскочил мяч в эпизоде с первым голом. Дивеев считает действия партнера ошибкой.

    – Как поддержали Андрея Семенова в раздевалке?

    – Все поддержали. Ошибся человек, бывает.

    Футбол – такая шутка. В перерыве сказал Сэму: «Ничего страшного, давай, выходи, все нормально».

    • Семенов впервые сыграл в финальной части Евро/ЧМ.
    • Он вызывается в сборную с 2014 года.
    • Россия идет в группе Евро-2020 последней.

    Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

    Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

    Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2555

      minaev23 22 минуты назад

      А где гавно Дзюба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +4861

      filosof sparty 40 минут назад

      Да ладно? Семёнов ошибся? А тут знающие люди талдычат, что всё Джикия привёз)))). Джикия часто стал позиционно ошибаться, это правда, но в этом матче явно другие герои были! Но у кого-то с Джикией видимо какие-то личные счёты)))

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      Рейтинг: +15061

      derrik2000 56 минут назад

      Вот если бы ТАК каждого, кто на работе сделал крупнный "косяк", другие сослуживцы и руководство поддерживали, а?
      И хрен с ним, что все полугодовые-годовые усилия огромного коллектива в результате действий одного косячника ушли в ноль, а то и в глубокий минус.
      Главное, ведь, ПОДДЕРЖКА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА, правда???

      P.S. Продукты "косячной системы", в т. ч. и ентот Дивеев, ***а!

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      Рейтинг: +1277

      x-x-x-x-x 56 минут назад

      а что ты Дивеев сделал когда Лукаку забивал третий? кукурузу охранял?

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      Рейтинг: +4671

      Fusballer 1 час назад

      ***, ровняйтесь на Дзюбу - он топ в любых условиях.

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