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    «Посидели в ресторане». Соболев рассказал, как «Спартак» прощался с Тедеско

    Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о прощании с главным тренером Доменико Тедеско. Немец покинул команду по окончании сезона.

    «На стадионе тренера проводили после «Химок», а после Грозного посидели вместе с руководством в ресторане; через три дня я уехал в сборную. На прощании много говорили – про сезон, про команду, про всех нас; так что это было скорее не прощание, а закрытие сезона, где мы поблагодарили за работу Доменико.

    С ним было много хороших моментов – не выделю какой-то отдельно. Узнал от него много слов: когда тренер говорит по-английски, ты незаметно для себя подтягиваешь язык, узнаeшь футбольные термины и понимаешь тренера без переводчика», – сказал Соболев.

    • Тедеско работал в России с 2019 года.
    • В минувшем сезоне он вывел «Спартак» в Лигу чемпионов.
    • Тедеско вскоре может возглавить «Фенербахче».

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    Источник: «Чемпионат»

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