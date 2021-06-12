«Посидели в ресторане». Соболев рассказал, как «Спартак» прощался с Тедеско

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о прощании с главным тренером Доменико Тедеско. Немец покинул команду по окончании сезона.

«На стадионе тренера проводили после «Химок», а после Грозного посидели вместе с руководством в ресторане; через три дня я уехал в сборную. На прощании много говорили – про сезон, про команду, про всех нас; так что это было скорее не прощание, а закрытие сезона, где мы поблагодарили за работу Доменико.

С ним было много хороших моментов – не выделю какой-то отдельно. Узнал от него много слов: когда тренер говорит по-английски, ты незаметно для себя подтягиваешь язык, узнаeшь футбольные термины и понимаешь тренера без переводчика», – сказал Соболев.