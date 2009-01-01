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    Eurostavka: скауты «Эвертона» и «Аталанты» просмотрят Влашича на матче Англия – Хорватия

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в АПЛ или Серии А.

    По информации Eurostavka, 23-летний футболист интересен «Эвертону» и «Аталанте».

    Скауты этих клубов будут присутствовать на матче первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии.

    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне он провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Англия и Хорватия сыграют 13 июня в 16:00 мск.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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