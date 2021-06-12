Eurostavka: скауты «Эвертона» и «Аталанты» просмотрят Влашича на матче Англия – Хорватия

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в АПЛ или Серии А.

По информации Eurostavka, 23-летний футболист интересен «Эвертону» и «Аталанте».

Скауты этих клубов будут присутствовать на матче первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии.