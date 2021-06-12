Eurostavka: скауты «Эвертона» и «Аталанты» просмотрят Влашича на матче Англия – Хорватия

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в АПЛ или Серии А.
По информации Eurostavka, 23-летний футболист интересен «Эвертону» и «Аталанте».
Скауты этих клубов будут присутствовать на матче первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии.
- Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
- В минувшем сезоне он провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Англия и Хорватия сыграют 13 июня в 16:00 мск.
Источник: Eurostavka
Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».