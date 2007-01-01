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    Турция в матче с Италией ни разу не пробила в створ

    За весь матч первого тура группового этапа Евро-2020 против Италии Турция ни разу не пробила в створ. Соперник нанес в створ восемь ударов, три из них стали голевыми.

    Соотношение всех ударов по воротам – 24:3 в пользу Италии.

    Турция в чужой штрафной коснулась мяча 10 раз, Италия – 31.

    • Турция проиграла все семь своих стартовых матчей на Евро/ЧМ. Это единственная команда, которая поучаствовала в этих турнирах не менее трех раз и уступила во всех стартовых встречах.
    • Италия не пропускает в девяти матчах подряд. Это их самая длинная сухая серия с 1989-1990 годов, когда команда провела на ноль десять встреч подряд.
    • Другой матч 1-го тура этой группы состоится сегодня, 12 июня. Встретятся Уэльс и Швейцария.

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    Источник: Бомбардир.ру

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