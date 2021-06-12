Турция в матче с Италией ни разу не пробила в створ

За весь матч первого тура группового этапа Евро-2020 против Италии Турция ни разу не пробила в створ. Соперник нанес в створ восемь ударов, три из них стали голевыми.
Соотношение всех ударов по воротам – 24:3 в пользу Италии.
Турция в чужой штрафной коснулась мяча 10 раз, Италия – 31.
- Турция проиграла все семь своих стартовых матчей на Евро/ЧМ. Это единственная команда, которая поучаствовала в этих турнирах не менее трех раз и уступила во всех стартовых встречах.
- Италия не пропускает в девяти матчах подряд. Это их самая длинная сухая серия с 1989-1990 годов, когда команда провела на ноль десять встреч подряд.
- Другой матч 1-го тура этой группы состоится сегодня, 12 июня. Встретятся Уэльс и Швейцария.
Источник: Бомбардир.ру