Турция в матче с Италией ни разу не пробила в створ

За весь матч первого тура группового этапа Евро-2020 против Италии Турция ни разу не пробила в створ. Соперник нанес в створ восемь ударов, три из них стали голевыми.

Соотношение всех ударов по воротам – 24:3 в пользу Италии.

Турция в чужой штрафной коснулась мяча 10 раз, Италия – 31.