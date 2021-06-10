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    Смородская: «Хочу, чтобы игроки сборной России встали на колено в поддержку BLM. Думаю, при Черчесове это возможно»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к антирасистскому движению Black Lives Matter (Жизни чернокожих имеют значение).

    «Это адекватное поведение нормальных людей. Движение BLM несет за собой идею, что жизни всех людей важны: белых, черных – любых.

    Движение возникло после трагической гибели Флойда. Может, он не был идеальным человеком, но точно не заслуживал того, чтобы его убили на улице. Это движение очень хорошее, борьба с расизмом важна.

    Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно», – сказала Смородская.

    • Год назад в Миннеаполисе полицейским был убит афроамериканец Джордж Флойд.
    • Это привело к массовым беспорядкам, которые охватили более 20 штатов США.
    • В футболе акцию Black Lives Matter поддерживают, вставая на одно колено.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии64
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      Рейтинг: +3253

      Semenycch 11 минут назад

      Вот это говно чуть не развалило один из лучших Российских клубов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +448

      somn 16 минут назад

      У неё как с головой?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3253

      Semenycch > somn 13 минут назад

      Разве ее челдон можно назвать головой, это скорее ж...а!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2233

      kazak161 19 минут назад

      Вообще то в России африканцев в рабы ни кто не брал, так как у нас их не было, а на счет нормальных людей то она к ним уже не относится!

      3
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      Рейтинг: +5558

      subbotaspartak 20 минут назад

      Если ты сосёшь с колен, зачем это Черчесу? И сборной? И русским? И татарам, башкирам, чувашам..? МЫ - РОССИЯ! А не привокзальная шлюха.

      5
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      Рейтинг: +2824

      FENIX-SL > subbotaspartak 19 минут назад

      гордо как звучит!
      в районах выхино, жулебино, свиблово особенно чувствуется гордость

      0
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      Рейтинг: +5558

      subbotaspartak > FENIX-SL 2 минуты назад

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +454

      kosmonaft 26 минут назад

      дура жаба кривая ехай в свою пиндосию и целуй там жопы или яйца хоть **** хоть индейцам овца

      3
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      Рейтинг: +2824

      FENIX-SL > kosmonaft 21 минуту назад

      а ты изволь уважать таджиков, узбеков, чеченцев, киргизов и прочих)

      0
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      Рейтинг: +2824

      FENIX-SL > kosmonaft 20 минут назад

      лишь бы не эти чернокожие..........

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      Рейтинг: +846

      Semargl18 27 минут назад

      А и да хочу чтоб смородская ( да с маленькой буквы) не имеющая сейчас отношения к футболу не раскрывала рот в интервью футбольным источникам

      1
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      Рейтинг: -107

      American-Patriot 29 минут назад

      Вам перед Украиной надо встать на колени и молить прощения за 15000 тыс. убитых.

      0
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      Рейтинг: +2825

      PAREVG. > American-Patriot 27 минут назад

      Вы там что, сало уронили?

      1
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      Рейтинг: +5558

      subbotaspartak > American-Patriot 26 минут назад

      А шо це таке, украина?

      0
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      Рейтинг: +2825

      PAREVG. > subbotaspartak 23 минуты назад

      Окраина Руси, где-то там, за околицей

      2
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      Рейтинг: +846

      Semargl18 30 минут назад

      БЛМ несет в себе идею что жизни черных важны про белых там не слова. Это раз. Во вторых Россия во всех своих исторических ипостасях ничем не провинилась перед **** ( да лять **** а не афроамериканцами ибо они **** и это не расизм)
      Поэтому какие нахрен становления на колени? Схрена ли? а бомбер проститутка замазал слово не гр

      2
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      Рейтинг: +4740

      sochi-2013 38 минут назад

      Если бы этот гуталин убил копа (вообще-то так было не один десяток раз), что бы она сказала? Да и не узнал бы о этом никто.
      Думаю, что Черчесов ей ответит.

      2
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      Рейтинг: +2825

      PAREVG. 39 минут назад

      Маразм у бабки, пора в дурку.

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