Смородская: «Хочу, чтобы игроки сборной России встали на колено в поддержку BLM. Думаю, при Черчесове это возможно»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к антирасистскому движению Black Lives Matter (Жизни чернокожих имеют значение).

«Это адекватное поведение нормальных людей. Движение BLM несет за собой идею, что жизни всех людей важны: белых, черных – любых.

Движение возникло после трагической гибели Флойда. Может, он не был идеальным человеком, но точно не заслуживал того, чтобы его убили на улице. Это движение очень хорошее, борьба с расизмом важна.

Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно», – сказала Смородская.