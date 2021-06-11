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  • Смородская: «Хочу, чтобы игроки сборной России встали на колено в поддержку BLM. Думаю, при Черчесове это возможно»

Смородская: «Хочу, чтобы игроки сборной России встали на колено в поддержку BLM. Думаю, при Черчесове это возможно»

11 июня 2021, 16:28
97

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к антирасистскому движению Black Lives Matter (Жизни чернокожих имеют значение).

«Это адекватное поведение нормальных людей. Движение BLM несет за собой идею, что жизни всех людей важны: белых, черных – любых.

Движение возникло после трагической гибели Флойда. Может, он не был идеальным человеком, но точно не заслуживал того, чтобы его убили на улице. Это движение очень хорошее, борьба с расизмом важна.

Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно», – сказала Смородская.

  • Год назад в Миннеаполисе полицейским был убит афроамериканец Джордж Флойд.
  • Это привело к массовым беспорядкам, которые охватили более 20 штатов США.
  • В футболе акцию Black Lives Matter поддерживают, вставая на одно колено.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Смородская Ольга
Комментарии (97)
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Из Твери Леха
1623418273
Какая ж мразота. Тьфу. По ходу она каждую ночь перед ними на колени и не только встает.
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NewLife
1623418876
Смотрит в книгу и видит фигу. Black Lives Matter переводится как "жизни черных имеют значение", а не всех людей, как пишет глупая Смородская. BLM - это черный расизм с идеей: мы черные, нас ущемлять нельзя, а что касается белых, нам пох. Посоветовал бы Смородской повесить портрет преступника Флойда у себя дома и вставать перед ним на колени.
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zra78
1623419347
Ну в принципе от неё такой комментарий не удивителен... дура!
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серега кашин
1623419504
раз хочешь то сама и вставай, можешь даже раком встать
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absent32
1623419673
тот случай, когда говорит она а стыдно мне!!!
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portero
1623421048
свою жопу отставляй если хочешь.
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subbotaspartak
1623424223
Если ты сосёшь с колен, зачем это Черчесу? И сборной? И русским? И татарам, башкирам, чувашам..? МЫ - РОССИЯ! А не привокзальная шлюха.
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sерж
1623426419
а жизнь белых не важны? Как по мне это расизм по отношению к белым
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DOCTOR PENALTY
1623426638
Прочитал все комменты.Присоединяюсь к единодушному мнению!
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PAREVG.
1623431731
Если они встанут, для меня - умрут
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