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    Тедеско: «Если бы мне гарантировали, что четыре года проведу в «Спартаке», то все происходило бы иначе»

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил свое решение не продлевать контракт с московским клубом.

    – Вам уже тысячу раз задавали вопрос по поводу решения покинуть «Спартак». Но мне до сих пор знакомые болельщики красно-белых говорят: «Доменико мог бы перевезти семью в Россию, если они так привязаны друг к другу. У нас не так уж и плохо жить».

    – Нет, конечно, в вашей стране очень хорошо. Но семью оторвать от корней не так легко. У нас в Германии все: родные, дом, друзья, детский сад, работа жены.

    Все-таки речь о футболе, где все быстро меняется. Во многих других профессиях ты заключаешь контракт на пять лет и можешь быть уверен, что отработаешь его полностью. А здесь нельзя исключать разрыва через два месяца даже при многолетнем соглашении.

    Если бы кто-то мог гарантировать, что четыре года проведу в «Спартаке», то все происходило бы иначе. Я мог бы планировать: ага, дочка четыре года будет здесь учиться, жена тоже придумает что-то.

    А решить массу проблем, чтобы через два месяца снова начинать все в Германии заново, – это немыслимо.

    • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.
    • В прошедшем сезоне команда финишировала в РПЛ на 2-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8302

      NewLife 25 минут назад

      Надо было вовремя обнулиться на следующие 4 года.

      0
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      Рейтинг: +8139

      ivany4 36 минут назад

      Все верно сказано.
      Стабильность приносит результаты.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18245

      vladimir-7 42 минуты назад

      Такую гарантию могли бы дать (наверное), если бы ты гарантировал
      команде 1 или 2 место в РПЛ, ежегодно.

      0
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      Рейтинг: +46

      Юра мы всеPro 53 минуты назад

      У нас в стране такой гарантированный контракт, только у одного человека, извини Тедди и удачи,,,

      1
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      Рейтинг: +5821

      Cleaner 54 минуты назад

      Не жирно будет?

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