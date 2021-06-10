Тедеско: «Если бы мне гарантировали, что четыре года проведу в «Спартаке», то все происходило бы иначе»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил свое решение не продлевать контракт с московским клубом.

– Вам уже тысячу раз задавали вопрос по поводу решения покинуть «Спартак». Но мне до сих пор знакомые болельщики красно-белых говорят: «Доменико мог бы перевезти семью в Россию, если они так привязаны друг к другу. У нас не так уж и плохо жить».

– Нет, конечно, в вашей стране очень хорошо. Но семью оторвать от корней не так легко. У нас в Германии все: родные, дом, друзья, детский сад, работа жены.

Все-таки речь о футболе, где все быстро меняется. Во многих других профессиях ты заключаешь контракт на пять лет и можешь быть уверен, что отработаешь его полностью. А здесь нельзя исключать разрыва через два месяца даже при многолетнем соглашении.

Если бы кто-то мог гарантировать, что четыре года проведу в «Спартаке», то все происходило бы иначе. Я мог бы планировать: ага, дочка четыре года будет здесь учиться, жена тоже придумает что-то.

А решить массу проблем, чтобы через два месяца снова начинать все в Германии заново, – это немыслимо.