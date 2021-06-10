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  • Тедеско: «Если бы мне гарантировали, что четыре года проведу в «Спартаке», то все происходило бы иначе»

Тедеско: «Если бы мне гарантировали, что четыре года проведу в «Спартаке», то все происходило бы иначе»

10 июня 2021, 20:58
22

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил свое решение не продлевать контракт с московским клубом.

– Вам уже тысячу раз задавали вопрос по поводу решения покинуть «Спартак». Но мне до сих пор знакомые болельщики красно-белых говорят: «Доменико мог бы перевезти семью в Россию, если они так привязаны друг к другу. У нас не так уж и плохо жить».

– Нет, конечно, в вашей стране очень хорошо. Но семью оторвать от корней не так легко. У нас в Германии все: родные, дом, друзья, детский сад, работа жены.

Все-таки речь о футболе, где все быстро меняется. Во многих других профессиях ты заключаешь контракт на пять лет и можешь быть уверен, что отработаешь его полностью. А здесь нельзя исключать разрыва через два месяца даже при многолетнем соглашении.

Если бы кто-то мог гарантировать, что четыре года проведу в «Спартаке», то все происходило бы иначе. Я мог бы планировать: ага, дочка четыре года будет здесь учиться, жена тоже придумает что-то.

А решить массу проблем, чтобы через два месяца снова начинать все в Германии заново, – это немыслимо.

  • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.
  • В прошедшем сезоне команда финишировала в РПЛ на 2-м месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (22)
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Юра мы всеPro
1623348555
У нас в стране такой гарантированный контракт, только у одного человека, извини Тедди и удачи,,,
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ivany4
1623349564
Все верно сказано. Стабильность приносит результаты.
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NewLife
1623350266
Надо было вовремя обнулиться на следующие 4 года.
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insider_retro
1623352356
Тут утром не знаешь, что будет вечером... С трудом представляешь, что станет через год... А тут заезжий ушлый немчик грезит о гарантиях на 4 года...
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derrik2000
1623353969
С такими как этот попрыгунчик вообще контракты нужно заключать месяцев на 10-12. И это - МАКСИМУМ! А так - на полгода. Он себя в Шальке показал во втором сезоне, чего стоит. Прощелыга, ёпрст!
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portero
1623356476
Всё уже свершилось, Тедоско выбрал свой путь...
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Дядя Серёжа
1623391058
Вот если бы ты гарантировал не проигрывать аутсайдерам (Уфа), то...
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paracetamol
1623394171
Много от свиней хочешь. Там же все всех подсиживают. Война идет всех против всех. Как у Томаса Гоббса.
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oyabun
1623398602
Ну так сам себе такую профессию выбрал. Конечно, не без издержек, но ведь и платят так, как другие за всю жизнь не заработают. Грех жаловаться. А гарантий никто нигде не даст, если ты только сам себе не хозяин.
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Дедуктор
1623413726
Видимо, у цiганенка проблемы с поиском работы. Невостребован. Вот, и начал, аки Зарема, языком молоть.
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