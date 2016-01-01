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    Eurostavka: «Краснодар» включит Уткина в сделку по Ильину из «Ахмата»

    Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин продолжит карьеру в «Ахмате».   

    По информации Eurostavka, 21-летний футболист перейдет в грозненский клуб в рамках сделки по нападающему Владимиру Ильину.

    Ранее сообщалось, что краснодарцы купят форварда за 3 миллиона евро.

    • Уткин – воспитанник «Краснодара».
    • В прошедшем сезоне он забил 1 гол в 26 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +432

      99-й 8 минут назад

      Нах он вообще нужен? Краснодар к ФНЛ готовится?

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      Рейтинг: +12820

      KLIM777 20 минут назад

      как-то купили они Камболова, я вообще прикола не понял. В итоге Камболов показал уровень дна. Сейчас будет тоже самое. Краснодар так и не станет чемпионом.

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