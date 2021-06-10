Eurostavka: «Краснодар» включит Уткина в сделку по Ильину из «Ахмата»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин продолжит карьеру в «Ахмате».
По информации Eurostavka, 21-летний футболист перейдет в грозненский клуб в рамках сделки по нападающему Владимиру Ильину.
Ранее сообщалось, что краснодарцы купят форварда за 3 миллиона евро.
- Уткин – воспитанник «Краснодара».
- В прошедшем сезоне он забил 1 гол в 26 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: Eurostavka
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