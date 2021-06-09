«РБ-Спорт»: «Краснодар» купит Ильина у «Ахмата» за 3 миллиона

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин продолжит карьеру в «Краснодаре».
По информации «РБ-Спорт», переговоры между клубами находятся в завершающей стадии. «Краснодар» заплатит за 29-летнего футболиста 3 миллиона евро.
Сейчас Ильин проходит медосмотр в «Краснодаре», после чего подпишет контракт с клубом, сообщает Eurostavka.
- Ильин выступает за «Краснодар» с января 2020 года.
- Он забил 9 голов и отдал 3 ассиста в 28 матчах минувшего сезона РПЛ.
- Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.
Источник: «РБ-Спорт»