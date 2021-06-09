«РБ-Спорт»: «Краснодар» купит Ильина у «Ахмата» за 3 миллиона

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин продолжит карьеру в «Краснодаре».

По информации «РБ-Спорт», переговоры между клубами находятся в завершающей стадии. «Краснодар» заплатит за 29-летнего футболиста 3 миллиона евро.

Сейчас Ильин проходит медосмотр в «Краснодаре», после чего подпишет контракт с клубом, сообщает Eurostavka.