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    «РБ-Спорт»: «Краснодар» купит Ильина у «Ахмата» за 3 миллиона

    Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин продолжит карьеру в «Краснодаре».

    По информации «РБ-Спорт», переговоры между клубами находятся в завершающей стадии. «Краснодар» заплатит за 29-летнего футболиста 3 миллиона евро.

    Сейчас Ильин проходит медосмотр в «Краснодаре», после чего подпишет контракт с клубом, сообщает Eurostavka.

    • Ильин выступает за «Краснодар» с января 2020 года.
    • Он забил 9 голов и отдал 3 ассиста в 28 матчах минувшего сезона РПЛ.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2613

      Алехсбургер. 43 минуты назад

      Я спросил у Ильина
      Ты куда попёрся,на..?
      Ничего Ильин не отвечает.
      только тихо бутсою качает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +47638

      portero 1 час назад

      Лучше Ильин за три, чем 15 лямов из Европы отстой берут....

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