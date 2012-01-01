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    Daily Mail: «Челси» вступил в переговоры с «Боруссией» по Холанду

    «Челси» начал переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу нападающего Эрлинга Холанда.

    По информации Daily Mail, в 20-летнем норвежце лично заинтересован главный тренер лондонцев Томас Тухель.

    Препятствием для трансфера могут стать финансовые запросы немецкого клуба. Холанд может обойтись «Челси» в 200 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Челси» намерен включить в сделку по Холанду форварда Тэмми Абрахама.

    • Агент Мино Райола начал работу над уходом форварда из «Боруссии».
    • В минувшем сезоне Холанд забил 27 голов в 28 матчах Бундеслиги.
    • Он стал лучшим игроком чемпионата по версии болельщиков.

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    Источник: Daily Mail

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