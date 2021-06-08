Daily Mail: «Челси» вступил в переговоры с «Боруссией» по Холанду

«Челси» начал переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу нападающего Эрлинга Холанда.

По информации Daily Mail, в 20-летнем норвежце лично заинтересован главный тренер лондонцев Томас Тухель.

Препятствием для трансфера могут стать финансовые запросы немецкого клуба. Холанд может обойтись «Челси» в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен включить в сделку по Холанду форварда Тэмми Абрахама.