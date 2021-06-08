Daily Mail: «Челси» вступил в переговоры с «Боруссией» по Холанду

«Челси» начал переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу нападающего Эрлинга Холанда.
По информации Daily Mail, в 20-летнем норвежце лично заинтересован главный тренер лондонцев Томас Тухель.
Препятствием для трансфера могут стать финансовые запросы немецкого клуба. Холанд может обойтись «Челси» в 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Челси» намерен включить в сделку по Холанду форварда Тэмми Абрахама.
- Агент Мино Райола начал работу над уходом форварда из «Боруссии».
- В минувшем сезоне Холанд забил 27 голов в 28 матчах Бундеслиги.
- Он стал лучшим игроком чемпионата по версии болельщиков.
Источник: Daily Mail