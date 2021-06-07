«Челси» хочет включить Абрахама в сделку по Холанду

«Челси» намерен продать форварда Тэмми Абрахама или включить его в сделку по другому игроку.

По информации The Telegraph, один из вариантов, прорабатываемых лондонским клубом, – обмен собственного воспитанника на нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда с доплатой.