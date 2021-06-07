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    «Челси» хочет включить Абрахама в сделку по Холанду

    «Челси» намерен продать форварда Тэмми Абрахама или включить его в сделку по другому игроку.

    По информации The Telegraph, один из вариантов, прорабатываемых лондонским клубом, – обмен собственного воспитанника на нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда с доплатой.

    • Рыночная стоимость англичанина – 40 миллионов евро, норвежца – 110 миллионов.
    • В минувшем сезоне Абрахам забил 12 мячей и сделал 6 ассистов в 32 играх.
    • Холанд за указанный период отличился 41 голом и 12 результативными передачами в 41 матче.

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    Источник: The Telegraph

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    07.06.2021 22:31
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