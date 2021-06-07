«Челси» хочет включить Абрахама в сделку по Холанду

«Челси» намерен продать форварда Тэмми Абрахама или включить его в сделку по другому игроку.
По информации The Telegraph, один из вариантов, прорабатываемых лондонским клубом, – обмен собственного воспитанника на нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда с доплатой.
- Рыночная стоимость англичанина – 40 миллионов евро, норвежца – 110 миллионов.
- В минувшем сезоне Абрахам забил 12 мячей и сделал 6 ассистов в 32 играх.
- Холанд за указанный период отличился 41 голом и 12 результативными передачами в 41 матче.
Источник: The Telegraph