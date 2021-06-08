«Пусть тренируется тот, кто не умеет играть». Слуцкий пошутил о сборах «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поучаствовал в шутливом диалоге с клубной пресс-службой.
«Я в команде ведущих Коммент.шоу на Евро. Присоединяйтесь! Будет круто!» – написал Слуцкий в инстаграме.
«Леонид Викторович, у нас сборы-то будут?» – спросила пресс-служба «Рубина».
«Пусть тренируется тот, кто не умеет играть», – ответил тренер.
- «Рубин» финишировал в РПЛ на 4-м месте.
- Команда получила право сыграть в Лиге конференций.
- Слуцкий возглавляет казанцев с декабря 2019 года.
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Источник: Официальный твиттер «Рубина»