«Пусть тренируется тот, кто не умеет играть». Слуцкий пошутил о сборах «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поучаствовал в шутливом диалоге с клубной пресс-службой.

«Я в команде ведущих Коммент.шоу на Евро. Присоединяйтесь! Будет круто!» – написал Слуцкий в инстаграме.

«Леонид Викторович, у нас сборы-то будут?» – спросила пресс-служба «Рубина».

«Пусть тренируется тот, кто не умеет играть», – ответил тренер.

«Рубин» финишировал в РПЛ на 4-м месте.

Команда получила право сыграть в Лиге конференций.

Слуцкий возглавляет казанцев с декабря 2019 года.