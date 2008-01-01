Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Агент Мирзова: «Решение оставить Резиуана в «Спартаке» приняло руководство клуба»

    Александр Клюев, агент полузащитника Резиуана Мирзова, рассказал о том, кто принял решение оставить футболиста в «Спартаке».

    «Мирзов возвращается в «Спартак» и работает только с ним. На данный момент у него остался год контракта с красно-белыми. Резиуан едет вместе с командой на сборы в Австрию, а после работает с основой.

    Решение оставить Мирзова в «Спартаке» приняло руководство клуба», – сказал Клюев.

    • Мирзов выступал на правах аренды за «Химки» с октября 2020 года.
    • В его активе 6 голов и 2 ассиста в 19 матчах.
    • Контракт Мирзова со «Спартаком» истекает летом 2022 года.

    Мирзов: «Не могу говорить, что рад уходу Тедеско из «Спартака»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10758

      Hektor 84 44 минуты назад

      Через год просто пенделя дадут

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86118
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66040
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru