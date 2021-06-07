Агент Мирзова: «Решение оставить Резиуана в «Спартаке» приняло руководство клуба»

Александр Клюев, агент полузащитника Резиуана Мирзова, рассказал о том, кто принял решение оставить футболиста в «Спартаке».

«Мирзов возвращается в «Спартак» и работает только с ним. На данный момент у него остался год контракта с красно-белыми. Резиуан едет вместе с командой на сборы в Австрию, а после работает с основой.

Решение оставить Мирзова в «Спартаке» приняло руководство клуба», – сказал Клюев.

Мирзов выступал на правах аренды за «Химки» с октября 2020 года.

В его активе 6 голов и 2 ассиста в 19 матчах.

Контракт Мирзова со «Спартаком» истекает летом 2022 года.

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