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    Рэшфорд рискует пропустить старт сезона АПЛ

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд планирует перенести две операции после завершения Евро-2020.

    По информации Mirror, 23-летнему футболисту потребуется хирургическое вмешательство в связи с травмами ноги и плеча.

    Сроки восстановления англичанина пока неизвестны, но он, вероятно, пропустит старт сезона АПЛ.

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    Источник: Mirror

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