Рэшфорд рискует пропустить старт сезона АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд планирует перенести две операции после завершения Евро-2020.
По информации Mirror, 23-летнему футболисту потребуется хирургическое вмешательство в связи с травмами ноги и плеча.
Сроки восстановления англичанина пока неизвестны, но он, вероятно, пропустит старт сезона АПЛ.
- Сборная Англии на Евро сыграет с Чехией, Хорватией и Шотландией.
- Рэшфорд накануне забил 100-й мяч в карьере.
- В прошлом сезоне форвард отличился 21 голом и 15 ассистами в 57 матчах.
Источник: Mirror