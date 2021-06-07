Рэшфорд рискует пропустить старт сезона АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд планирует перенести две операции после завершения Евро-2020.

По информации Mirror, 23-летнему футболисту потребуется хирургическое вмешательство в связи с травмами ноги и плеча.

Сроки восстановления англичанина пока неизвестны, но он, вероятно, пропустит старт сезона АПЛ.