«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Сити» Ляпортом

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт может летом стать игроком «Барселоны».

По информации Sport.es, в каталонском клубе намерены усилить оборону, а 27-летний футболист хочет больше играть.

Не исключено, что в сделку будет включен хавбек Серхи Роберто, который интересен главному тренеру английской команды Хосепу Гвардиоле.