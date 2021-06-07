«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Сити» Ляпортом

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт может летом стать игроком «Барселоны».
По информации Sport.es, в каталонском клубе намерены усилить оборону, а 27-летний футболист хочет больше играть.
Не исключено, что в сделку будет включен хавбек Серхи Роберто, который интересен главному тренеру английской команды Хосепу Гвардиоле.
- В прошлом сезоне Ляпорт забил 2 мяча в 27 играх. Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.
- Роберто в кампании-2020/21 отличился 1 голом и 2 ассистами в 20 матчах. Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: Sport.es