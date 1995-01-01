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    «Барселона» интересуется защитником «Манчестер Сити» Ляпортом

    Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт может летом стать игроком «Барселоны».

    По информации Sport.es, в каталонском клубе намерены усилить оборону, а 27-летний футболист хочет больше играть.

    Не исключено, что в сделку будет включен хавбек Серхи Роберто, который интересен главному тренеру английской команды Хосепу Гвардиоле.

    • В прошлом сезоне Ляпорт забил 2 мяча в 27 играх. Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.
    • Роберто в кампании-2020/21 отличился 1 голом и 2 ассистами в 20 матчах. Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -903

      СуперПАВ9 8 часов назад

      Барселона бомжи они только что и могут как интерисоватся

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