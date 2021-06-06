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  • Слуцкий: «Если бы Зарему больше слушали, результаты были бы лучше»

Слуцкий: «Если бы Зарему больше слушали, результаты были бы лучше»

6 июня 2021, 14:19
9

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова достаточно разбирается в футболе. Он призвал слушать ее больше.

«Она супер разбирается в футболе. Если бы ее больше слушали, результаты были бы лучше», – полагает Слуцкий.

  • Салихова в течение мая вошла и покинула совет директоров «Спартака».
  • Слуцкий в минувшем сезоне вывел «Рубин» в еврокубки.
  • Сейчас Слуцкий комментирует футбол на «Первом канале».

Слуцкий: «Зарема сказала, что я лучший тренер? Сразу видно: она отлично разбирается в футболе»

Уткин: «Слуцкий входит в двойку лучших комментаторов страны»

Канделаки – о критике Слуцкого: «Не обижаюсь. У мужчин иногда проступает женская склочность»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Боцман59rus
1622978858
Ты советы в Казани раздавай, если в них нуждаются, а в Спартаке без тебя разберутся, ч о делать и кого слушать)))
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edw7777
1622984614
Да неужели?!
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Plyash
1622984921
И сюда свой нос сунул...специалист. Иди Рубином займись.
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алдан2014
1622985724
Сдается мне что спам провалит начало сезона,так как Зарему не слушали. К осени она будет ген.директором красно -белых.
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Fusballer
1622989262
Надо было её в сборную, а не Киркорова.
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Shamil79
1623002488
в сборную Зарему на Евро!!.. заодно и западникам покажем у нас с гендером всё хорошо
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inzek
1623021207
Дайте уже кто-нибудь номер Федуна Слуцкому или номер Слуцкого Федуну! им явно есть о чем поговорить!
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zigbert
1623055996
Сейчас только ее и слушаем.
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