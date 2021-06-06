Слуцкий: «Если бы Зарему больше слушали, результаты были бы лучше»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова достаточно разбирается в футболе. Он призвал слушать ее больше.
«Она супер разбирается в футболе. Если бы ее больше слушали, результаты были бы лучше», – полагает Слуцкий.
- Салихова в течение мая вошла и покинула совет директоров «Спартака».
- Слуцкий в минувшем сезоне вывел «Рубин» в еврокубки.
- Сейчас Слуцкий комментирует футбол на «Первом канале».
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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»