Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Слуцкий: «Если бы Зарему больше слушали, результаты были бы лучше»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова достаточно разбирается в футболе. Он призвал слушать ее больше.

    «Она супер разбирается в футболе. Если бы ее больше слушали, результаты были бы лучше», – полагает Слуцкий.

    • Салихова в течение мая вошла и покинула совет директоров «Спартака».
    • Слуцкий в минувшем сезоне вывел «Рубин» в еврокубки.
    • Сейчас Слуцкий комментирует футбол на «Первом канале».

    Слуцкий: «Зарема сказала, что я лучший тренер? Сразу видно: она отлично разбирается в футболе»

    Уткин: «Слуцкий входит в двойку лучших комментаторов страны»

    Канделаки – о критике Слуцкого: «Не обижаюсь. У мужчин иногда проступает женская склочность»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2021 14:19
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 часов назад

      Сейчас только ее и слушаем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      inzek 16 часов назад

      Дайте уже кто-нибудь номер Федуна Слуцкому или номер Слуцкого Федуну! им явно есть о чем поговорить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      Shamil79 21 час назад

      в сборную Зарему на Евро!!.. заодно и западникам покажем у нас с гендером всё хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4587

      Fusballer 6 июня, 17:21

      Надо было её в сборную, а не Киркорова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3953

      алдан2014 6 июня, 16:22

      Сдается мне что спам провалит начало сезона,так как Зарему не слушали. К осени она будет ген.директором красно -белых.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -58

      6pbIH > алдан2014 6 часов назад

      готовое алиби))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5881

      playsh 6 июня, 16:08

      И сюда свой нос сунул...специалист.
      Иди Рубином займись.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +833

      edw7777 6 июня, 16:03

      Да неужели?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus 6 июня, 14:27

      Ты советы в Казани раздавай, если в них нуждаются, а в Спартаке без тебя разберутся, ч о делать и кого слушать)))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86118
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66040
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru