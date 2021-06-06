Слуцкий: «Зарема сказала, что я лучший тренер? Сразу видно: она отлично разбирается в футболе»

Главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому приятно, что его работу отметила жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова. Ее слова он прокомментировал накануне.
– Как вам комплименты Заремы, что вы лучший тренер?
– Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе. Мне приятно.
- Салихова в течение мая вошла и покинула совет директоров «Спартака».
- Слуцкий в минувшем сезоне вывел «Рубин» в еврокубки.
- Сейчас Слуцкий комментирует футбол на «Первом канале».
Уткин: «Слуцкий входит в двойку лучших комментаторов страны»
Канделаки – о критике Слуцкого: «Не обижаюсь. У мужчин иногда проступает женская склочность»
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»