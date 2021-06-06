Слуцкий: «Зарема сказала, что я лучший тренер? Сразу видно: она отлично разбирается в футболе»

Главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому приятно, что его работу отметила жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова. Ее слова он прокомментировал накануне.

– Как вам комплименты Заремы, что вы лучший тренер?

– Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе. Мне приятно.

Салихова в течение мая вошла и покинула совет директоров «Спартака».

Слуцкий в минувшем сезоне вывел «Рубин» в еврокубки.

Сейчас Слуцкий комментирует футбол на «Первом канале».

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