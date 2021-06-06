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    Слуцкий: «Зарема сказала, что я лучший тренер? Сразу видно: она отлично разбирается в футболе»

    Главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому приятно, что его работу отметила жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова. Ее слова он прокомментировал накануне.

    – Как вам комплименты Заремы, что вы лучший тренер?

    – Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе. Мне приятно.

    • Салихова в течение мая вошла и покинула совет директоров «Спартака».
    • Слуцкий в минувшем сезоне вывел «Рубин» в еврокубки.
    • Сейчас Слуцкий комментирует футбол на «Первом канале».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    06.06.2021 12:26
    Комментарии9
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      Рейтинг: +361

      petlyra 6 июня, 16:34

      Что сказала Зарема - это только то, что сказала Зарема.

      0
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      Рейтинг: +879

      S.K.V. 6 июня, 16:22

      Слуцкий красава!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9804

      BRO_football 6 июня, 13:49

      Нет, Зарема. Можешь не подлизываться к Слуцкому. Не бросит он Рубин и не пойдёт тренировать Спартак.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1842

      Semushkin Roman Valerievi 6 июня, 13:36

      Самоирония в случае Слуцкого отличает умного человека. И самое главное он эрудирован. Внутренние вещи из тренерского цеха рассказывает, всякие истории, штуки, истории из раздевалок. Молодец, приятный мужик!

      9
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      ...
      Рейтинг: +5551

      subbotaspartak > Semushkin Roman Valerievi 6 июня, 13:45

      ...приятный мужик!
      тьфу

      0
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      Рейтинг: +15001

      derrik2000 6 июня, 13:24

      Отдаю должное тонкому чувству юмора и самоироии Слуцкого.
      Есть у нас оказывается ещё интеллектуалы в "российском дыр-дыр"!

      9
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      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus 6 июня, 13:11

      По словам Слуцкого, у нас в стране футбол - гавно,
      - соответственно и тренер он, из той же субстанции.
      Так что с чуством юмора у г. Салиховой норм))))
      Это я еще не вспомнил *странные* матчи, под руководством покорителя европы, с Ураланом и Крыльями.

      2
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      Рейтинг: +22844

      silver29 6 июня, 12:39

      Она не только в футболе разбирается, у нее трое детишек, Леня будь осторожен ))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +1598

      spam2009 > silver29 6 июня, 13:00

      Ты какого Леню имеешь в виду?))

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