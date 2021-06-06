Канделаки – о критике Слуцкого: «Не обижаюсь. У мужчин иногда проступает женская склочность»

Продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на критику главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Комментируя на «Первом канале» товарищескую встречу Россия – Болгария (1:0), он напомнил, что несколько лет назад Канделаки перепутала Магомеда Оздоева с Сердаром Азмуном.

«На Леонида Слуцкого я не обижаюсь. Он мужчина старательный, а мужчин от мира спорта мне прощать не впервой. Иногда в азарте им не хватает такта и проступает женская склочность. В современном мире такое сейчас даже приветствуется.

Так что Леониду от меня привет. Как говорится, от канала – каналу», – написала Канделаки.

На «Первом канале» подтвердили, что Слуцкий прокомментирует матч-открытие Евро-2020 Турция – Италия.

Слуцкий уже комментировал встречи ЧМ-2018.

На этой неделе народный артист России Филипп Киркоров перепутал Оздоева с Марио Фернандесом.

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