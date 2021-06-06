Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канделаки – о критике Слуцкого: «Не обижаюсь. У мужчин иногда проступает женская склочность»

Канделаки – о критике Слуцкого: «Не обижаюсь. У мужчин иногда проступает женская склочность»

6 июня 2021, 00:32
13

Продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на критику главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Комментируя на «Первом канале» товарищескую встречу РоссияБолгария (1:0), он напомнил, что несколько лет назад Канделаки перепутала Магомеда Оздоева с Сердаром Азмуном.

«На Леонида Слуцкого я не обижаюсь. Он мужчина старательный, а мужчин от мира спорта мне прощать не впервой. Иногда в азарте им не хватает такта и проступает женская склочность. В современном мире такое сейчас даже приветствуется.

Так что Леониду от меня привет. Как говорится, от канала – каналу», – написала Канделаки.

Уткин: «Слуцкий входит в двойку лучших комментаторов страны»

Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serppion
1622932899
Кандилаковским руководством «Матч ТВ» возмущены не только мужчины от мира спорта, но и вся многомиллионная армия болельщиков. Кто удумал поставить эту неумеху к рулю спортивного канала?! Одного ляпа с Оздоевым достаточно, чтобы гнать её из профессии. Уверен, что Кандилака не видит разницы Гоголя с Гегелем, Бабеля с Бебелем, Оздоева с Азмуном. Леониду от меня респект и уважуха - чванливых дур надо ставить на место!
Ответить
Semargl18
1622933984
Матч тв выпускает шоу про аршавина хоккеиста армянско-ростовское реалити и прочую хрень... привет Канделаки и вопрос а когда вы спорт будете показывать?
Ответить
Валерий2705
1622933996
Не от канала каналу надо приветы передавать, а от анала каналу. Потому как, каким то образом ты это место заработала и никак не своими способностями. Как человек далёкий от мира спорта в целом и спортивной журналистики в частности, может руководить спортивным каналом загадка, а сверху виднеется ответ на неё, может не совсем точный, но из той степи) Уткин, какой бы противный не был, в вопросах спорта компетентнее в 1000 раз. Потом ещё министром спорта её назначить или обороны, она там будет майорские погоны с лейтенантскими путать и всё как с гуся вода.
Ответить
slavа0508
1622949617
Дура баба , тебе бы Домом - 2 руководить это твоё но не как не единственным спортивным каналом,,
Ответить
dimon_kt
1622960418
Канделаки конечно дура , это понятно всем, но дело в том, что реальному кукловоду этого канала другой руководитель и не нужен. Поэтому все нормальные и адекватные комментаторы разбежались с него - кто куда.
Ответить
Вомбат
1622961089
Девочка, твое "от канала каналу" в народе не проканает. Канай-ка ты со спортивного канала, освободи место для профессионала.
Ответить
Боцман59rus
1622962753
Твой канал работает на полную, причем оба, но биочасики тикают)))
Ответить
serppion
1622964959
Хабалка Тина неисправима. Ей бы от стыда сквозь землю провалиться, а она по-бабски на Леонида стрелки переводит: "проступает женская склочность". Вот *****! Еще великодушно прощает свою тупость. Вон из спорта! Вон из ТВ! Вон из профессии!
Ответить
Лфшт
1622968584
Конченная овца
Ответить
NewLife
1622969734
Профнепригодная коза, вали со спорт канала.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
1
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
23
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
5
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
23
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
5
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
14
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+