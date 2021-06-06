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    Канделаки – о критике Слуцкого: «Не обижаюсь. У мужчин иногда проступает женская склочность»

    Продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на критику главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

    Комментируя на «Первом канале» товарищескую встречу РоссияБолгария (1:0), он напомнил, что несколько лет назад Канделаки перепутала Магомеда Оздоева с Сердаром Азмуном.

    «На Леонида Слуцкого я не обижаюсь. Он мужчина старательный, а мужчин от мира спорта мне прощать не впервой. Иногда в азарте им не хватает такта и проступает женская склочность. В современном мире такое сейчас даже приветствуется.

    Так что Леониду от меня привет. Как говорится, от канала – каналу», – написала Канделаки.

    Уткин: «Слуцкий входит в двойку лучших комментаторов страны»

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    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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    06.06.2021 00:32
    Комментарии17
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      Рейтинг: +5745

      Cleaner 6 июня, 12:27

      Она тупая.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5551

      subbotaspartak > Cleaner 6 июня, 13:54

      Она тупая. Су.ка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8228

      NewLife 6 июня, 11:55

      Профнепригодная коза, вали со спорт канала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      Alekxei Z. 6 июня, 11:40

      Слуцкий вспомнил случай, но не озвучивал фамилию. У Тины умишка не хватает не заметить реплику, сама свой непрофессионализм показывает.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      Лфшт 6 июня, 11:36

      Конченная овца

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3361

      serppion 6 июня, 10:35

      Хабалка Тина неисправима. Ей бы от стыда сквозь землю провалиться, а она по-бабски на Леонида стрелки переводит: "проступает женская склочность". Вот *****! Еще великодушно прощает свою тупость. Вон из спорта! Вон из ТВ! Вон из профессии!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus 6 июня, 09:59

      Твой канал работает на полную, причем оба, но биочасики тикают)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8646

      Вомбат 6 июня, 09:31

      Девочка, твое "от канала каналу" в народе не проканает. Канай-ка ты со спортивного канала, освободи место для профессионала.

      5
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      Рейтинг: +22

      dimon_kt 6 июня, 09:20

      Канделаки конечно дура , это понятно всем, но дело в том, что реальному кукловоду этого канала другой руководитель и не нужен. Поэтому все нормальные и адекватные комментаторы разбежались с него - кто куда.

      2
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      Рейтинг: +3733

      Из Твери Леха > dimon_kt 6 июня, 09:50

      Она далеко не дура, на хорошем месте сидит и деньги моет казенные.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5745

      Cleaner > Из Твери Леха 6 июня, 12:28

      Ее пользуют.

      0
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      Рейтинг: +3230

      Semenycch 6 июня, 08:49

      Этой шлюхе нужно на раз - сидеть, на два - молчать!

      3
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      Рейтинг: +19527

      slavutiq70 6 июня, 06:20

      Дура баба , тебе бы Домом - 2 руководить это твоё но не как не единственным спортивным каналом,,

      5
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