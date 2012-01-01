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    Чистяков попрощался с «Ростовом»

    «Ростов» опубликовал прощальное обращение защитника Дмитрия Чистякова, который ушел в «Зенит».

    «Дорогой «Ростов», я благодарю тебя за то время, которое мы провели вместе! Я благодарен за доверие, за поддержу и за потрясающие воспоминания, которые подарила мне команда и город!

    Также за бесценный опыт и практику, за новых друзей и за природные красоты, которые успел увидеть! Это был потрясающий год! Спасибо руководству «Ростова», что подарили мне возможность выступать за команду, спасибо тренерскому штабу за знания, полученные за это время!

    Болельщики, спасибо вам, что были со мной и во время взлeтов, и во время падений, спасибо за веру и за добрые слова в адрес моей семьи! Желаю удачи команде и здоровья каждому!» – сказал Чистяков.

    • Игрок выступал за «Ростов» с июля 2019-го по октябрь 2020-го года.
    • В его активе 25 матчей и 1 гол.
    • «Зенит» выкупил Чистякова за 3,25 миллиона евро.

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    Источник: Инстаграм «Ростова»

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