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  • Уткин: «Шунин – слабейший первый номер сборной России на большом турнире в истории»

Уткин: «Шунин – слабейший первый номер сборной России на большом турнире в истории»

4 июня 2021, 18:33
23

Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о том, что основным вратарем команды на Евро-2020 будет Антон Шунин.

«Итак, Черчесов вслух сказал то, что и так было уже практически ясно: первым номером на Евро будет Шунин.

Собственно, такие решения лет за двадцать не бывали сенсационными. Разве кроме Евро-12, когда основным при живом Акинфееве был Малафеев. Он тогда справился на уровне сборной. Не вышли из группы, но дело было не во вратаре.

Еще можно вспомнить ЧМЯК (Япония и Корея, 2002), когда в сборной играл не сильнейший вратарь того времени Овчинников, а Нигматуллин. Тогда они были несопоставимы. Но это не было неожиданностью, Овчинникова сборная с Романцевым последовательно игнорировала.

Возвращаясь в сегодня – никакого иного решения и быть не могло. У Сафонова и Дюпина пол-игры за сборную на двоих. Отсев Лунева тоже вещь достаточно очевидная.

Но это не меняет того обстоятельства, что Антон Шунин при всем уважении – точно слабейший первый номер сборной на большом турнире в истории сборной России. Ну, и СССР, конечно. То есть за все время. Можно поспорить насчет Нигматуллина образца 2002 года, но это будет очень недолгий спор, и я его не начну», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Шунин Антон Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (23)
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Nayturs
1622821549
А Вася прав, по делу сказал
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Fusballer
1622821980
Может даже слабейшая сборная в истории.
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MaxRnD
1622822739
Если в раму не поставят Дюпина, то фиаско будет с таким первым номером грандиозным
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Plyash
1622825903
С Васей полностью согласен.Но страшного ничего нет - слабейший кипер в слабейшей за последние годы сборной,здесь всё логично.Коуч тоже под стать всей команде,он же их собирал.
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slavа0508
1622826893
Да и не только вратарь но и вся сборная , с каждым годом всё меньше ярких игроков ,,,ещё в 16-18 лет вроде появляются но чуть взрослеют и перестают над собой работать , постепенно превращаясь в обычных середнячков,,,
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BRO_football
1622826964
Может быть, так оно и есть. Но тогда кого бы сам Уткин предложил сделать основным вратарём сборной России, при условии что Акинфеева нельзя? А то ведь как обычно, Черчесова обосрал, а как решить проблему сам не предложил. Критикуешь - предлагай. Почему не Лунёв? Почему не Гильерме? Возраст и опыт важен или всё-таки молодость и физическое развитие?
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Рубинище
1622877012
Вася снова прав. Черчесов даже свою родную позицию подобрать не может, что уж говорить про др.-полностью проф не пригодный тренер. Свинка Зарема, разбирается намного лучше в футболе, чем вся эта шобла, которая. этого усача поставила и до сих пор держит. хочется ошибаться конечно, но накидают нам Бельгийцы вагон и маленькую тележку, наверно, ещё в первом тайме.
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Боцман59rus
1622882132
У нас в сборной Ионов, Семенов, Оздоев и тд и тп, а Уткин до Шунина докопался. Антон конечно не фонтан, но шлака в сборной хватает и без него
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САДЫЧОК
1622897734
На сегодня № 1 -Беленов 2. Гиля из тех , кого вызвал Дюпин.
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zigbert
1622903630
Может кто то сильней или слабей но Уткин сам все разложил по полочкам.
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