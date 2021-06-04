Уткин: «Шунин – слабейший первый номер сборной России на большом турнире в истории»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о том, что основным вратарем команды на Евро-2020 будет Антон Шунин.

«Итак, Черчесов вслух сказал то, что и так было уже практически ясно: первым номером на Евро будет Шунин.

Собственно, такие решения лет за двадцать не бывали сенсационными. Разве кроме Евро-12, когда основным при живом Акинфееве был Малафеев. Он тогда справился на уровне сборной. Не вышли из группы, но дело было не во вратаре.

Еще можно вспомнить ЧМЯК (Япония и Корея, 2002), когда в сборной играл не сильнейший вратарь того времени Овчинников, а Нигматуллин. Тогда они были несопоставимы. Но это не было неожиданностью, Овчинникова сборная с Романцевым последовательно игнорировала.

Возвращаясь в сегодня – никакого иного решения и быть не могло. У Сафонова и Дюпина пол-игры за сборную на двоих. Отсев Лунева тоже вещь достаточно очевидная.

Но это не меняет того обстоятельства, что Антон Шунин при всем уважении – точно слабейший первый номер сборной на большом турнире в истории сборной России. Ну, и СССР, конечно. То есть за все время. Можно поспорить насчет Нигматуллина образца 2002 года, но это будет очень недолгий спор, и я его не начну», – написал Уткин в своем телеграм-канале.