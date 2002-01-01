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    Уткин: «Шунин – слабейший первый номер сборной России на большом турнире в истории»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о том, что основным вратарем команды на Евро-2020 будет Антон Шунин.

    «Итак, Черчесов вслух сказал то, что и так было уже практически ясно: первым номером на Евро будет Шунин.

    Собственно, такие решения лет за двадцать не бывали сенсационными. Разве кроме Евро-12, когда основным при живом Акинфееве был Малафеев. Он тогда справился на уровне сборной. Не вышли из группы, но дело было не во вратаре.

    Еще можно вспомнить ЧМЯК (Япония и Корея, 2002), когда в сборной играл не сильнейший вратарь того времени Овчинников, а Нигматуллин. Тогда они были несопоставимы. Но это не было неожиданностью, Овчинникова сборная с Романцевым последовательно игнорировала.

    Возвращаясь в сегодня – никакого иного решения и быть не могло. У Сафонова и Дюпина пол-игры за сборную на двоих. Отсев Лунева тоже вещь достаточно очевидная.

    Но это не меняет того обстоятельства, что Антон Шунин при всем уважении – точно слабейший первый номер сборной на большом турнире в истории сборной России. Ну, и СССР, конечно. То есть за все время. Можно поспорить насчет Нигматуллина образца 2002 года, но это будет очень недолгий спор, и я его не начну», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1778

      Semushkin Roman Valerievi 6 минут назад

      Тут он прав. Я против Шунина в раме потому что у него нет характера. После каждого косяка он едва ли не плачет. Это не добавляет уверенности. Зря Черчесов отсеял Гилю. Ведь других вариантов кроме Шунина у него не осталось.Сафонов на перспективу( нуу надеюсь он проведёт в рамке хотя бы тайм на евро, наш парень всё-таки), у Дюпина нету опыта ни в еврокубках, ни за сборную. Лунёв это пассажир.

      0
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      Рейтинг: +9799

      BRO_football 22 минуты назад

      Может быть, так оно и есть. Но тогда кого бы сам Уткин предложил сделать основным вратарём сборной России, при условии что Акинфеева нельзя? А то ведь как обычно, Черчесова обосрал, а как решить проблему сам не предложил. Критикуешь - предлагай.
      Почему не Лунёв? Почему не Гильерме? Возраст и опыт важен или всё-таки молодость и физическое развитие?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19480

      slavutiq70 23 минуты назад

      Да и не только вратарь но и вся сборная , с каждым годом всё меньше ярких игроков ,,,ещё в 16-18 лет вроде появляются но чуть взрослеют и перестают над собой работать , постепенно превращаясь в обычных середнячков,,,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5868

      playsh 39 минут назад

      С Васей полностью согласен.Но страшного ничего нет - слабейший кипер в слабейшей за последние годы сборной,здесь всё логично.Коуч тоже под стать всей команде,он же их собирал.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3165

      neim 1 час назад

      Вася, давай вызовем Овчинникова, или Акинфеева. Они были когда-то лучшими.

      " ... Возвращаясь в сегодня – никакого иного решения и быть не могло ... "

      А на хрена тогда спрашивается твой "ляпус" здесь, про то, что кто-то, когда-то был лучшим, ностальгия что ли зае.... ?

      0
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      Рейтинг: +4533

      Fusballer > neim 1 час назад

      Зачем, Черчесов же воротчик неплохой вроде был?

      1
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      Рейтинг: +44888

      MaxRnD 1 час назад

      Если в раму не поставят Дюпина, то фиаско будет с таким первым номером грандиозным

      1
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      Рейтинг: +44888

      MaxRnD > neim 1 час назад

      Весь вопрос в том, что этот провал будет просто провалом или фееричным провалом, катализированным откровенными вратарскими ляпами. Шунин в тех играх, которые я смотрел не убедил совсем в отличие от Дюпина

      1
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      Рейтинг: +3165

      neim > MaxRnD 1 час назад

      Да ладно ?
      Если в составе будут Зеболотные, Дзюпы и дельфины-Соболевы, с Жирковым и Кудряшовым, то ни какой Дюпин не спасёт.
      Шунину по любому уготована судьба быть козлом отпущения в глазах "специалистов" от Бомбардира.
      Так что можно сказать, что честь Сафонова и Дюпина спасена и они по прежнему останутся "хорошими" вратарями.
      Ровно до тех пор, пока не станут основными, а не запасными.

      0
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      Рейтинг: +4533

      Fusballer > neim 1 час назад

      Что не имя - то легенда!

      1
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      ...
      Рейтинг: +44888

      MaxRnD > neim 35 минут назад

      Не надо всё в одну кучу валить. Сафонова никогда не считал хорошим вратарём, так что при плохой игре Шунина его карма в моих глазах никак не улучшится

      0
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      Рейтинг: +7390

      житель СПб 1 час назад

      Ужасно... Ему (Шунину) самому то не стыдно?

      0
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      Рейтинг: +878

      S.K.V. 1 час назад

      100% ПРАВ.

      2
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      Рейтинг: +4533

      Fusballer 1 час назад

      Может даже слабейшая сборная в истории.

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      Рейтинг: +19480

      slavutiq70 > Fusballer 22 минуты назад

      Да согласен точно слабейшая,,,,,

      0
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      Рейтинг: +468

      Nayturs 1 час назад

      А Вася прав, по делу сказал

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