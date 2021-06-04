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Черчесов: «Шунин – номер один в сборной России»

4 июня 2021, 15:31
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал вратаря, который будет основным на Евро-2020.

– В матче с Польшей вы заменили Шунина в начале второго тайма. В игре с Болгарией нет желания попробовать в деле Матвея Сафонова с первых минут? И получит ли игровую практику Юрий Дюпин?

– Наше видение по вратарской линии: Шунин, Сафонов и Дюпин, они у нас в заявке. Готовимся к чемпионату Европы, в тренировочном процессе было видно, что Сафонов набрал форму – готов, здоров.

Сейчас каждому надо быть готовым к играм – поэтому дали возможность сыграть Матвею с Польшей. Мы во всех своих игроках уверены, с этим проблем нет. Другое дело, что Шунин у нас – номер один, он готовится к Евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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vladimir-7
1622810127
Шунин номер один, после Матвея Сафонова, дополнил Черчесов.
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paracetamol
1622810890
№1 на звание самой лучшей дыры в раме!
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NotFound
1622811714
У Черчесова похоже проблемы с построением предложений. Излагает свои мысли как то странно.
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3a zenit
1622815463
усатому тупо на карман кинули бабла,чтоб потом продать это дерьмо подороже.Слепой увидит что это по блату.Сафонов должен стоят в воротах.
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житель СПб
1622822289
Очень плохо! Совершенно неоправданно. Слезливый, нестойкий, дырявый - как можно ЭТО считать вратарем сборной?! Черчесов, я один из немногих, кто тебя еще поддерживал...
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Hektor 84
1622830953
Крыша поехала
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Garrincha58
1622891496
да вот такой у нас футбол Шунин намбэ уан, Дзюба намбэ уан, Черчесов супер намбэ уан, а сборная намбэ 38 как сказал тренер было ещё хуже, а куда уж хуже, но им по х.... главное выйти из группы и звания премии в кармане
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