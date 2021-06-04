Черчесов: «Шунин – номер один в сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал вратаря, который будет основным на Евро-2020.

– В матче с Польшей вы заменили Шунина в начале второго тайма. В игре с Болгарией нет желания попробовать в деле Матвея Сафонова с первых минут? И получит ли игровую практику Юрий Дюпин?

– Наше видение по вратарской линии: Шунин, Сафонов и Дюпин, они у нас в заявке. Готовимся к чемпионату Европы, в тренировочном процессе было видно, что Сафонов набрал форму – готов, здоров.

Сейчас каждому надо быть готовым к играм – поэтому дали возможность сыграть Матвею с Польшей. Мы во всех своих игроках уверены, с этим проблем нет. Другое дело, что Шунин у нас – номер один, он готовится к Евро.