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    Черчесов: «Шунин – номер один в сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал вратаря, который будет основным на Евро-2020.

    – В матче с Польшей вы заменили Шунина в начале второго тайма. В игре с Болгарией нет желания попробовать в деле Матвея Сафонова с первых минут? И получит ли игровую практику Юрий Дюпин?

    – Наше видение по вратарской линии: Шунин, Сафонов и Дюпин, они у нас в заявке. Готовимся к чемпионату Европы, в тренировочном процессе было видно, что Сафонов набрал форму – готов, здоров.

    Сейчас каждому надо быть готовым к играм – поэтому дали возможность сыграть Матвею с Польшей. Мы во всех своих игроках уверены, с этим проблем нет. Другое дело, что Шунин у нас – номер один, он готовится к Евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4251

      3a zenit 1 час назад

      усатому тупо на карман кинули бабла,чтоб потом продать это дерьмо подороже.Слепой увидит что это по блату.Сафонов должен стоят в воротах.

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      Рейтинг: +256

      NotFound 2 часа назад

      У Черчесова похоже проблемы с построением предложений. Излагает свои мысли как то странно.

      0
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      Рейтинг: +11092

      paracetamol 2 часа назад

      №1 на звание самой лучшей дыры в раме!

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      Рейтинг: +18032

      vladimir-7 2 часа назад

      Шунин номер один, после Матвея Сафонова, дополнил Черчесов.

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      Рейтинг: +4319

      Виталий Орехов > vladimir-7 1 час назад

      И Юрия Дюпина.

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      Рейтинг: +400

      PFC CSKA MOSCOW > Виталий Орехов 34 минуты назад

      И Гильерме

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