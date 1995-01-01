Черчесов: «Шунин – номер один в сборной России»

усатому тупо на карман кинули бабла,чтоб потом продать это дерьмо подороже.Слепой увидит что это по блату.Сафонов должен стоят в воротах.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал вратаря, который будет основным на Евро-2020.
– В матче с Польшей вы заменили Шунина в начале второго тайма. В игре с Болгарией нет желания попробовать в деле Матвея Сафонова с первых минут? И получит ли игровую практику Юрий Дюпин?
– Наше видение по вратарской линии: Шунин, Сафонов и Дюпин, они у нас в заявке. Готовимся к чемпионату Европы, в тренировочном процессе было видно, что Сафонов набрал форму – готов, здоров.
Сейчас каждому надо быть готовым к играм – поэтому дали возможность сыграть Матвею с Польшей. Мы во всех своих игроках уверены, с этим проблем нет. Другое дело, что Шунин у нас – номер один, он готовится к Евро.
- Антон Шунин провел за сборную 11 матчей и пропустил 12 голов.
- Матвей Сафонов дебютировал за российскую национальную команду во вторник.
- Юрий Дюпин пока не играл за сборную.