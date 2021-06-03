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Чистяков: «Я безумно счастлив, что остался в «Зените»

3 июня 2021, 19:25
4

Защитник Дмитрий Чистяков прокомментировал подписание полноценного контракта с «Зенитом» после его выкупа у «Ростова».

– Дмитрий, поздравляем с окончательным возвращением в Петербург! Что вы чувствуете сейчас?

– Спасибо большое! Я безумно счастлив, что остался – это то, чего я и хотел, о чем мечтал с самого детства.

С нетерпением жду нового сезона. Впереди очень много работы, поэтому есть чуть-чуть времени побыть счастливым, выдохнуть и перевести дух – а потом надо браться за дело. Хочу подойти к сборам во всеоружии.

– У вас за спиной сезон в «Зените», первое в карьере чемпионство. Как оцените прошедший год?

– Для меня он был не самым легким, были разные периоды, но я уверенно занесу его в актив. У нас отличный коллектив, я в нем полностью освоился, эмоции только положительные. А впереди, уверен, еще больше таких эмоций.

– В прошлом октябре вы сказали, что примерить футболку «Зенита» всегда было вашей мечтой. Она исполнилась – о чем мечтаете теперь?

– Пока до конца не могу осознать, что эта мечта сбылась. Теперь хочу как можно дольше остаться в этом клубе, завоевать место в основе, выиграть максимальное количество трофеев и титулов. И попасть в сборную. Вот мои мечты, цели и планы на ближайшие годы.

  • Чистяков выступал за «Зенит» на правах аренды с октября 2020 года.
  • Игрок провел 14 матчей и сделал 2 ассиста.
  • Петербургский клуб выкупил центрбека за 3 миллиона евро и заключил с ним четырехлетний контракт.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Чистяков Дмитрий
Комментарии (4)
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серега кашин
1622741618
конечно такаяхалява свалилась
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Путник 13
1622744030
Удачи парень.
Ответить
ZENIT-59
1622745300
Для начала- очень неплохо! В нашем первенстве почти игрок основы.Теперь покажи себя в международных матчах.И, конечно,удачи и успехов!
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paracetamol
1622789493
Нормальный бек, отечественный и собственный воспитанник, что особенно ценно!
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