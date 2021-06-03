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    Чистяков: «Я безумно счастлив, что остался в «Зените»

    Защитник Дмитрий Чистяков прокомментировал подписание полноценного контракта с «Зенитом» после его выкупа у «Ростова».

    – Дмитрий, поздравляем с окончательным возвращением в Петербург! Что вы чувствуете сейчас?

    – Спасибо большое! Я безумно счастлив, что остался – это то, чего я и хотел, о чем мечтал с самого детства.

    С нетерпением жду нового сезона. Впереди очень много работы, поэтому есть чуть-чуть времени побыть счастливым, выдохнуть и перевести дух – а потом надо браться за дело. Хочу подойти к сборам во всеоружии.

    – У вас за спиной сезон в «Зените», первое в карьере чемпионство. Как оцените прошедший год?

    – Для меня он был не самым легким, были разные периоды, но я уверенно занесу его в актив. У нас отличный коллектив, я в нем полностью освоился, эмоции только положительные. А впереди, уверен, еще больше таких эмоций.

    – В прошлом октябре вы сказали, что примерить футболку «Зенита» всегда было вашей мечтой. Она исполнилась – о чем мечтаете теперь?

    – Пока до конца не могу осознать, что эта мечта сбылась. Теперь хочу как можно дольше остаться в этом клубе, завоевать место в основе, выиграть максимальное количество трофеев и титулов. И попасть в сборную. Вот мои мечты, цели и планы на ближайшие годы.

    • Чистяков выступал за «Зенит» на правах аренды с октября 2020 года.
    • Игрок провел 14 матчей и сделал 2 ассиста.
    • Петербургский клуб выкупил центрбека за 3 миллиона евро и заключил с ним четырехлетний контракт.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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