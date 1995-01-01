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    «Тоттенхэм» ведет переговоры с Конте

    Новым главным тренером «Тоттенхэма» может стать Антонио Конте. Сейчас идут переговоры между сторонами.

    Также лондонцы сделали предложение бывшему директору «Ювентуса» Фабио Паратичи, чтобы он взял в руки управление «Тоттенхэмом».

    • В минувшем сезоне Конте тренировал «Интер», взял с командой скудетто.
    • Конте брал АПЛ с «Челси».
    • Последним главным тренером «Тоттенхэма» был Жозе Моуринью.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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