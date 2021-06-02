«Тоттенхэм» ведет переговоры с Конте

Новым главным тренером «Тоттенхэма» может стать Антонио Конте. Сейчас идут переговоры между сторонами.
Также лондонцы сделали предложение бывшему директору «Ювентуса» Фабио Паратичи, чтобы он взял в руки управление «Тоттенхэмом».
- В минувшем сезоне Конте тренировал «Интер», взял с командой скудетто.
- Конте брал АПЛ с «Челси».
- Последним главным тренером «Тоттенхэма» был Жозе Моуринью.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.