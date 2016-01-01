Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Малафеев – о вызове Жиркова на Евро: «Юру насильно никто никуда не тащит»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал вызов защитника Юрия Жиркова в сборную России на Евро-2020.

    – Не все понимают, как до сих пор попадает в состав Жирков, учитывая возраст. Он там заслуженно?

    – Слушайте, Юру насильно никто никуда не тащит, если он отвечает на приглашение в сборную согласием, значит он уверен в своих силах и убежден, что может помочь команде.

    Его можно только похвалить, что он умудряется в таком возрасте поддерживать высокий уровень футбольных качеств, и все также остается требовательным по отношению к себе. Юра не будет играть во вред себе или команде, он очень опытный игрок, и он точно сможет где-то помочь в случае такой необходимости.

    – Черчесов вывел Лунева и оставил Дюпина. Что не получается у Андрея?

    – Причины могли быть разными, начиная от игровых и заканчивая здоровьем. Мы вряд ли узнаем до конца основные причины происходящего. Возможно, одна из причин – это недостаточная игровая практика Андрея. Возможно, какая-то микротравма до сих пор его беспокоит. Может, боятся его предрасположенности к получению травм из-за нынешнего состояния Андрея.

    Мы с вами можем сколько угодно это обсуждать, но в конечном счете последнее слово за главным тренером сборной. И, безусловно, я хочу поздравить Матвея Сафонова, Дюпина и остальных. Надеюсь, они воспользуются предоставленным шансом.

    Объявлена итоговая заявка сборной России на Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85977
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru