Малафеев – о вызове Жиркова на Евро: «Юру насильно никто никуда не тащит»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал вызов защитника Юрия Жиркова в сборную России на Евро-2020.

– Не все понимают, как до сих пор попадает в состав Жирков, учитывая возраст. Он там заслуженно?

– Слушайте, Юру насильно никто никуда не тащит, если он отвечает на приглашение в сборную согласием, значит он уверен в своих силах и убежден, что может помочь команде.

Его можно только похвалить, что он умудряется в таком возрасте поддерживать высокий уровень футбольных качеств, и все также остается требовательным по отношению к себе. Юра не будет играть во вред себе или команде, он очень опытный игрок, и он точно сможет где-то помочь в случае такой необходимости.

– Черчесов вывел Лунева и оставил Дюпина. Что не получается у Андрея?

– Причины могли быть разными, начиная от игровых и заканчивая здоровьем. Мы вряд ли узнаем до конца основные причины происходящего. Возможно, одна из причин – это недостаточная игровая практика Андрея. Возможно, какая-то микротравма до сих пор его беспокоит. Может, боятся его предрасположенности к получению травм из-за нынешнего состояния Андрея.

Мы с вами можем сколько угодно это обсуждать, но в конечном счете последнее слово за главным тренером сборной. И, безусловно, я хочу поздравить Матвея Сафонова, Дюпина и остальных. Надеюсь, они воспользуются предоставленным шансом.

Евро пройдет с 11 июня по 11 июля.

Соперники россиян на групповом этапе – Бельгия, Дания и Финляндия.

Объявлена итоговая заявка сборной России на Евро-2020