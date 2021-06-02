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  • Малафеев – о вызове Жиркова на Евро: «Юру насильно никто никуда не тащит»

Малафеев – о вызове Жиркова на Евро: «Юру насильно никто никуда не тащит»

2 июня 2021, 16:30
4

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал вызов защитника Юрия Жиркова в сборную России на Евро-2020.

– Не все понимают, как до сих пор попадает в состав Жирков, учитывая возраст. Он там заслуженно?

– Слушайте, Юру насильно никто никуда не тащит, если он отвечает на приглашение в сборную согласием, значит он уверен в своих силах и убежден, что может помочь команде.

Его можно только похвалить, что он умудряется в таком возрасте поддерживать высокий уровень футбольных качеств, и все также остается требовательным по отношению к себе. Юра не будет играть во вред себе или команде, он очень опытный игрок, и он точно сможет где-то помочь в случае такой необходимости.

– Черчесов вывел Лунева и оставил Дюпина. Что не получается у Андрея?

– Причины могли быть разными, начиная от игровых и заканчивая здоровьем. Мы вряд ли узнаем до конца основные причины происходящего. Возможно, одна из причин – это недостаточная игровая практика Андрея. Возможно, какая-то микротравма до сих пор его беспокоит. Может, боятся его предрасположенности к получению травм из-за нынешнего состояния Андрея.

Мы с вами можем сколько угодно это обсуждать, но в конечном счете последнее слово за главным тренером сборной. И, безусловно, я хочу поздравить Матвея Сафонова, Дюпина и остальных. Надеюсь, они воспользуются предоставленным шансом.

Объявлена итоговая заявка сборной России на Евро-2020

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Зенит Россия Малафеев Вячеслав Жирков Юрий Лунев Андрей
Комментарии (4)
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vladimir-7
1622643214
Ю. Жирков не может так однозначно отказать гл. тренеру Черчесову, как это сделали И. Акинфеев и братья Березуцкие, а Черчесов этим пользуется, потому что в футболе он ноль и как человек говно.
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paracetamol
1622645405
Лунев пусть к ЛЧ в составе Зенита готовится, а отчислять нужно было Шуньку-дыру!
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вальтер79
1622647324
ну валентиныч двужильный футболист думаю еще и на чм поедет)))))))
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Hektor 84
1622648215
Конечно не тащат. Просто Юра порядочный человек и не умеет отказываться))) не удивлюсь если чабан и на ЧМ потянет если наши туда отберутся, а он сам весь сезон просидит на скамейке. В чем я сомневаюсь. И все равно чабан скажет что Жирков лучший в рпл.
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