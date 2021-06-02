Объявлена итоговая заявка сборной России на Евро-2020

Стала известна финальная заявка сборной России на чемпионат Европы. В нее вошли 26 игроков.

Как и сообщалось ранее, в итоговую заявку не попали вратарь вратарь Андрей Лунев, а также защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников.

Вратари: Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Антон Шунин

Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.