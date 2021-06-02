Объявлена итоговая заявка сборной России на Евро-2020

Стала известна финальная заявка сборной России на чемпионат Европы. В нее вошли 26 игроков.
Как и сообщалось ранее, в итоговую заявку не попали вратарь вратарь Андрей Лунев, а также защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников.
Вратари: Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Антон Шунин
Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев
Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.
- Старт Евро – 11 июня.
- Соперники россиян на групповом этапе – Бельгия, Дания и Финляндия.
Источник: телеграм-канал сборной России