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    Объявлена итоговая заявка сборной России на Евро-2020

    Стала известна финальная заявка сборной России на чемпионат Европы. В нее вошли 26 игроков.

    Как и сообщалось ранее, в итоговую заявку не попали вратарь вратарь Андрей Лунев, а также защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников.

    Вратари: Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Антон Шунин

    Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев

    Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

    • Старт Евро – 11 июня.
    • Соперники россиян на групповом этапе – Бельгия, Дания и Финляндия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии12
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      Рейтинг: +12393

      Skull_Boy 8 минут назад

      Бельгия 6-0 Россия
      Дания 4-0 Россия
      Финляндия 1-1 Россия

      И что имеет 2 дыры в раме, косяпоры в защите, бараны в опорной и 2 инвалида на флангах с лосями в нападении

      0
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      Рейтинг: +91

      саня ле 28 минут назад

      урфин и его деревянные солдаты продолжение

      1
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      Рейтинг: +5218

      Добрый Бобер 37 минут назад

      Т.е. в атаке никого креатива? Только навес - удар головой. Нах#ена брать трёх однотипных нападающих?

      0
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      Рейтинг: +6796

      "supermax" 45 минут назад

      печалька

      2
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      Рейтинг: +30250

      zra78 59 минут назад

      Во времена пошли,раньше список оцепленных был сродни итоговой заявки,сейчас же итоговая заявка не достойна быть даже в списке отцепленных...

      2
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      Рейтинг: +7092

      САДЫЧОК 1 час назад

      Как такое возможно ? Днище Джикия , Оздоев едут- а у хорватов Ракитич , Влашич Ловрен не попали в состав ?!

      1
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      Рейтинг: +4471

      Fusballer > САДЫЧОК 42 минуты назад

      Влашич и Ловрен в итоговом составе.

      0
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      Рейтинг: +7092

      САДЫЧОК > Fusballer 28 минут назад

      Нету ! В , том то и дело !

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      Рейтинг: +7092

      САДЫЧОК > Fusballer 15 минут назад

      На официальном сайте нету их...странно ?

      0
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      Рейтинг: +1004

      Пекарь21 1 час назад

      Смотрю на нападение и название фильма сразу же на ум приходит. Три тополя на плющихе))))))))

      3
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      Рейтинг: +7135

      FanatSerj 1 час назад

      Ну такое, можно было бы наверное Семенова слить (по результатам вчерашней игры) и оставить одного из молодых защитников, но Усатому виднее, ему и отвечать.

      2
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      Рейтинг: +7092

      САДЫЧОК > FanatSerj 26 минут назад

      Ему не виднее-он просто САМОДУР ! , который безграмотный !
      У Маслова , например самые высокие ТТД -а у Джикии самые низкие-Как можно это бородатое чудо , брать на Евро ?!

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