Агуэро: «Переход в «Барселону» – шаг вперед для моей карьеры»

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о своем переходе в каталонский клуб.
«Думаю, я принял правильное решение, потому что «Барса» – это лучший клуб мира. Надеюсь, что смогу помочь команде. Переход в этот клуб – шаг вперед для моей карьеры.
Я очень счастлив. Надеюсь, что помогу команде выигрывать трофеи, а болельщики получат удовольствие, наблюдая за моей игрой», – сказал 32-летний аргентинец.
- Агуэро перешел в «Барсу» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.
- Контракт форварда с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Сумма отступных в его соглашении – 100 миллионов евро.
Источник: Официальный твиттер «Барселоны»