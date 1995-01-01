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    Агуэро: «Переход в «Барселону» – шаг вперед для моей карьеры»

    Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о своем переходе в каталонский клуб.

    «Думаю, я принял правильное решение, потому что «Барса» – это лучший клуб мира. Надеюсь, что смогу помочь команде. Переход в этот клуб – шаг вперед для моей карьеры.

    Я очень счастлив. Надеюсь, что помогу команде выигрывать трофеи, а болельщики получат удовольствие, наблюдая за моей игрой», – сказал 32-летний аргентинец.

    • Агуэро перешел в «Барсу» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.
    • Контракт форварда с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Сумма отступных в его соглашении – 100 миллионов евро.

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    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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