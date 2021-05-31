Агуэро: «Переход в «Барселону» – шаг вперед для моей карьеры»

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о своем переходе в каталонский клуб.

«Думаю, я принял правильное решение, потому что «Барса» – это лучший клуб мира. Надеюсь, что смогу помочь команде. Переход в этот клуб – шаг вперед для моей карьеры.

Я очень счастлив. Надеюсь, что помогу команде выигрывать трофеи, а болельщики получат удовольствие, наблюдая за моей игрой», – сказал 32-летний аргентинец.