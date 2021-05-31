Заболотный не будет праздновать голы «Зениту» и «Сочи»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, что не будет праздновать голы в ворота бывших клубов.

«Когда проводишь в клубе какое-то время, он дает тебе много положительных эмоций. Ты побеждаешь и проигрываешь с этим клубом.

Частичка любого футболиста остается с той командой, за которую он выступал. Я очень положительно и уважительно отношусь к любому фанату, например, фанату «Спартака», «Зенита» или ЦСКА. Это свой мир и надо его уважать.

Поэтому голы тем клубам, за которые выступал, праздновать не буду. Естественно, в порыве страсти в игре ты можешь не сдержаться, но уважение к фанатам команд, где я был, присутствует», – сказал Заболотный.

Заболотный – воспитанник ЦСКА.

За «Сочи» он выступал с августа 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 10 мячей в 30 матчах.

Заболотный заключил со столичным клубом контракт до 2024 года. Он будет получать 1,2 миллиона евро в год.

Заболотный поспорил, что забьет больше семи голов за ЦСКА в следующем сезоне