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Заболотный не будет праздновать голы «Зениту» и «Сочи»

31 мая 2021, 18:22
18

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, что не будет праздновать голы в ворота бывших клубов.

«Когда проводишь в клубе какое-то время, он дает тебе много положительных эмоций. Ты побеждаешь и проигрываешь с этим клубом.

Частичка любого футболиста остается с той командой, за которую он выступал. Я очень положительно и уважительно отношусь к любому фанату, например, фанату «Спартака», «Зенита» или ЦСКА. Это свой мир и надо его уважать.

Поэтому голы тем клубам, за которые выступал, праздновать не буду. Естественно, в порыве страсти в игре ты можешь не сдержаться, но уважение к фанатам команд, где я был, присутствует», – сказал Заболотный.

  • Заболотный – воспитанник ЦСКА.
  • За «Сочи» он выступал с августа 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 10 мячей в 30 матчах.
  • Заболотный заключил со столичным клубом контракт до 2024 года. Он будет получать 1,2 миллиона евро в год.

Заболотный поспорил, что забьет больше семи голов за ЦСКА в следующем сезоне

Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи ЦСКА Заболотный Антон
Комментарии (18)
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shahor
1622475376
Печально читать очередной перл этого идейного последователя Дзюбы.Ещё печальнее осозновать,что данный персонаж оказался в родном клубе.М-дя...P.S.До сих пор до конца не верю,что сие Буратино,убежавшее с ближайшей лесопилки,теперь в ЦСКА.
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САДЫЧОК
1622475745
...Чушь .Забил , празднуй ! Или не переходи из клуба в клуб !
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Ганнибал Лектор
1622475847
Ты сначала забей этим командам голы, гроза манекенов
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Oldtrafford83
1622476565
А если бы Зе играл за все клубы РПЛ...))
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spam2009
1622477653
Голы!!! Как пафосно звучит. Жаль что голы это не про Заболотного
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кран
1622480185
...потому что их не будет!
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Hektor 84
1622480421
Легенда сенита и его филиала))) и наследник шлюбы в плане почесать языком и блеснуть слабоумием.
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Лфшт
1622482459
Да будет конечно. Забьет в Финале ЛЧ Сочи и порадуется *сон Антоши*
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Владислав Vlad
1622492421
Я тоже не буду праздновать голы, забитые мной в ворота Сочи и Зенита. Да чего уж там. Вообще не буду праздновать голы, забитые мной любому клубу, особенно Барселоне.)))
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the teacher
1622516624
а они будут?
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