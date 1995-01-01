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    Заболотный не будет праздновать голы «Зениту» и «Сочи»

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, что не будет праздновать голы в ворота бывших клубов.

    «Когда проводишь в клубе какое-то время, он дает тебе много положительных эмоций. Ты побеждаешь и проигрываешь с этим клубом.

    Частичка любого футболиста остается с той командой, за которую он выступал. Я очень положительно и уважительно отношусь к любому фанату, например, фанату «Спартака», «Зенита» или ЦСКА. Это свой мир и надо его уважать.

    Поэтому голы тем клубам, за которые выступал, праздновать не буду. Естественно, в порыве страсти в игре ты можешь не сдержаться, но уважение к фанатам команд, где я был, присутствует», – сказал Заболотный.

    • Заболотный – воспитанник ЦСКА.
    • За «Сочи» он выступал с августа 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 10 мячей в 30 матчах.
    • Заболотный заключил со столичным клубом контракт до 2024 года. Он будет получать 1,2 миллиона евро в год.

    Заболотный поспорил, что забьет больше семи голов за ЦСКА в следующем сезоне

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии12
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      Рейтинг: +358

      Лфшт 19 минут назад

      Да будет конечно. Забьет в Финале ЛЧ Сочи и порадуется *сон Антоши*

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10588

      Hektor 84 53 минуты назад

      Легенда сенита и его филиала))) и наследник шлюбы в плане почесать языком и блеснуть слабоумием.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24275

      пьяныйхоровод > Hektor 84 49 минут назад

      Легенда из Химок на родной тушёночный завод возвращается лезгинку отплясывать .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +584

      кран 57 минут назад

      ...потому что их не будет!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      spam2009 1 час назад

      Голы!!! Как пафосно звучит. Жаль что голы это не про Заболотного

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2882

      Oldtrafford83 1 час назад

      А если бы Зе играл за все клубы РПЛ...))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11057

      paracetamol 2 часа назад

      Это дерево еще им и забить хочет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4380

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Ты сначала забей этим командам голы, гроза манекенов

      2
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      Рейтинг: +7080

      САДЫЧОК 2 часа назад

      ...Чушь .Забил , празднуй ! Или не переходи из клуба в клуб !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +448

      shahor 2 часа назад

      Печально читать очередной перл этого идейного последователя Дзюбы.Ещё печальнее осозновать,что данный персонаж оказался в родном клубе.М-дя...P.S.До сих пор до конца не верю,что сие Буратино,убежавшее с ближайшей лесопилки,теперь в ЦСКА.

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      Рейтинг: +2760

      Kollljan > shahor 2 часа назад

      Вы кони ещё не осознали своего счастья.

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      Рейтинг: +2224

      Аид666 > shahor 1 час назад

      чья то шутка не то что сильно затянулась, а еще и превратилась в реалии...

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