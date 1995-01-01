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    «РБ-Спорт»: Заболотный будет получать в ЦСКА 1,2 миллиона в год

    Стала известна зарплата нападающего Антона Заболотного в ЦСКА.

    По информации «РБ-Спорт», 29-летний форвард будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год. Таки же условия футболисту предлагал «Краснодар».

    В «Сочи» он получал 1 миллион евро в год. По новому контракту ему предлагали 500 тысяч.

    • Заболотный – воспитанник ЦСКА.
    • За «Сочи» он выступал с августа 2019 года, забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.
    • Заболотный заключил со столичным клубом контракт до 2024 года.

    Заболотный – о переходе в ЦСКА: «Я вернулся, я дома, я счастлив»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии12
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      Рейтинг: +11054

      paracetamol 1 час назад

      Продался за 200 тыщ! Из хорошей команды сбежал в отстой...

      0
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      ...
      Рейтинг: +4404

      Fusballer > paracetamol 1 час назад

      Ну так не рублей же. Если бы 200 тыщ в рублях было, то пожертвовал бы одним ужином и остался, а тут в еврах!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11

      zabo23 1 час назад

      vp-tennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!

      0
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      Рейтинг: +1743

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Смех смехом, а Заболотный может пригодиться. Он полезен в прессинге. Главное его грамотно использовать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2764

      FENIX-SL > Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      например в строительстве

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11054

      paracetamol > FENIX-SL 1 час назад

      Как потолочная балка.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2764

      FENIX-SL 2 часа назад

      ох как жду его провала на евро и в цска
      может тогда клуб будет искать новых Вагнеров, Думбия и Карвальо с Красичем

      0
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      Рейтинг: +7066

      САДЫЧОК > FENIX-SL 1 час назад

      Не читай газет и лжеАНАЛитков ! Заболотный нормальный , сильный футболист !

      0
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      Рейтинг: +2764

      FENIX-SL > САДЫЧОК 1 час назад

      зачем их читать если можно самому увидеть
      только исходя из своего мнения считаю что это поганый уровень
      такого игрока не должно быть в сборной..если она хочет быть сильной конечно

      1
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      Рейтинг: +7066

      САДЫЧОК > FENIX-SL 1 час назад

      Отличный , современный уровень игрока ! Манчини ,подтвердит ! Уровень Дзюбы , Баринова , Смолова , Кокорина ..., я не говорю о Джикии с Оздоевым который вообще не понятно как играют в высшем дивизионе ?!----- это позавчерашний день-так играли в 90 х !

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      Рейтинг: +2764

      FENIX-SL > САДЫЧОК 1 час назад

      АХХАХЫВАХЫВХАХЫВХАХЫВАХЫВАХХЫВАХВЫАХВЫАХАХА
      принято
      зашло!

      2
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      Рейтинг: +2764

      FENIX-SL 2 часа назад

      то есть сочи ему предлагал 500, когда был 1
      а цска аж первую сумму перемахнули
      И РАДИ ЧЕГО?!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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