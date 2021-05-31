«РБ-Спорт»: Заболотный будет получать в ЦСКА 1,2 миллиона в год

Стала известна зарплата нападающего Антона Заболотного в ЦСКА.

По информации «РБ-Спорт», 29-летний форвард будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год. Таки же условия футболисту предлагал «Краснодар».

В «Сочи» он получал 1 миллион евро в год. По новому контракту ему предлагали 500 тысяч.

Заболотный – воспитанник ЦСКА.

За «Сочи» он выступал с августа 2019 года, забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.

Заболотный заключил со столичным клубом контракт до 2024 года.

Заболотный – о переходе в ЦСКА: «Я вернулся, я дома, я счастлив»