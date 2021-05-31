Заболотный – о переходе в ЦСКА: «Я вернулся, я дома, я счастлив»

Новичок ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал подписание контракта с московским клубом.

«Красно-синяя семья, я вернулся, я дома, я счастлив!

Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб и руководство «Сочи» за эти замечательные два года, я желаю вам успехов и всего самого наилучшего», – написал Заболотный в инстаграме.

29-летний нападающий – воспитанник ЦСКА.

За «Сочи» он выступал с августа 2019 года, забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.

Заболотный заключил со столичным клубом контракт до 2024 года.