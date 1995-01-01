Заболотный – о переходе в ЦСКА: «Я вернулся, я дома, я счастлив»

Вот раньше трансферы были у коней Вагнер Лав, Корвалол, Думбия, Муся, костолом Вернблум и тд, а сейчас ЗэБолотный. Очень прискорбно.
Новичок ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал подписание контракта с московским клубом.
«Красно-синяя семья, я вернулся, я дома, я счастлив!
Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб и руководство «Сочи» за эти замечательные два года, я желаю вам успехов и всего самого наилучшего», – написал Заболотный в инстаграме.
- 29-летний нападающий – воспитанник ЦСКА.
- За «Сочи» он выступал с августа 2019 года, забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.
- Заболотный заключил со столичным клубом контракт до 2024 года.