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    Заболотный – о переходе в ЦСКА: «Я вернулся, я дома, я счастлив»

    Новичок ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал подписание контракта с московским клубом.

    «Красно-синяя семья, я вернулся, я дома, я счастлив!

    Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб и руководство «Сочи» за эти замечательные два года, я желаю вам успехов и всего самого наилучшего», – написал Заболотный в инстаграме.

    • 29-летний нападающий – воспитанник ЦСКА.
    • За «Сочи» он выступал с августа 2019 года, забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.
    • Заболотный заключил со столичным клубом контракт до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Антона Заболотного

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1512

      GermanVo 25 минут назад

      Вот раньше трансферы были у коней Вагнер Лав, Корвалол, Думбия, Муся, костолом Вернблум и тд, а сейчас ЗэБолотный. Очень прискорбно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2758

      Kollljan 1 час назад

      Зря смеётесь. Антохе в ЦСКА самое место. Гы-гы-гы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +443

      Mityai90 > Kollljan 1 час назад

      Так-же как и сениту четвертая строчка в группе лч.

      0
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      Рейтинг: +2758

      Kollljan > Mityai90 55 минут назад

      Не обижайся, я пошутил.

      0
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      Рейтинг: +11

      zabo23 1 час назад

      vp-tennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2221

      Аид666 2 часа назад

      До последнего надеялся, что это утка... Но это дичь какая-то....

      10
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      ...
      Рейтинг: +4404

      Fusballer > Аид666 2 часа назад

      Может в ЦСКА действуют по проверенному варианту - через полсезона в Италию отправят.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2764

      FENIX-SL > 2 часа назад

      позор цска за такие трансферы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      Sancool > Аид666 1 час назад

      как же я согласен с тобой

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3156

      neim > Аид666 2 минуты назад

      Ну так утка в любом случае дичь. Помнишь, как в фильме:
      Федя, а теперь дичь !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      пега 2 часа назад

      Антошка будет тренировать усиленно сальто, если случится гол штуки три накрутит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11054

      paracetamol 2 часа назад

      Да сиди дома, дубина стоеросовая! Ни еврокубков тебе, ни медалек наших, ничего не достанется. Да и бульбаш-тренер посадит на лавку!

      0
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      Рейтинг: +775

      Бенедиктус > paracetamol 2 часа назад

      Олич бульбаш? А я и не знал.

      4
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      Рейтинг: +4404

      Fusballer > paracetamol 2 часа назад

      Бульбаш давно в Краснодаре.

      2
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      ...
      Рейтинг: +775

      Бенедиктус > Fusballer 2 часа назад

      Так может он думает что легенда Сочи в Краснодар перешел.

      1
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      Рейтинг: +6756

      "supermax" > paracetamol 1 час назад

      нормально тебе по шарам у.е.б..а.л.о))

      2
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