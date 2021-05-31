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  • Заболотный – о переходе в ЦСКА: «Я вернулся, я дома, я счастлив»

Заболотный – о переходе в ЦСКА: «Я вернулся, я дома, я счастлив»

31 мая 2021, 12:42
17

Новичок ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал подписание контракта с московским клубом.

«Красно-синяя семья, я вернулся, я дома, я счастлив!

Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб и руководство «Сочи» за эти замечательные два года, я желаю вам успехов и всего самого наилучшего», – написал Заболотный в инстаграме.

  • 29-летний нападающий – воспитанник ЦСКА.
  • За «Сочи» он выступал с августа 2019 года, забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.
  • Заболотный заключил со столичным клубом контракт до 2024 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Антона Заболотного
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Заболотный Антон
Комментарии (17)
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paracetamol
1622454388
Да сиди дома, дубина стоеросовая! Ни еврокубков тебе, ни медалек наших, ничего не достанется. Да и бульбаш-тренер посадит на лавку!
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Аид666
1622456463
До последнего надеялся, что это утка... Но это дичь какая-то....
Ответить
Kollljan
1622460230
Зря смеётесь. Антохе в ЦСКА самое место. Гы-гы-гы.
Ответить
GermanVo
1622463086
Вот раньше трансферы были у коней Вагнер Лав, Корвалол, Думбия, Муся, костолом Вернблум и тд, а сейчас ЗэБолотный. Очень прискорбно.
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JTherry
1622464990
еще бы Зе не быть довольным: в Сочи оставляли с понижением в ЗП с лимона до 500 тысяч евро, а в цска предложили повышение до 1,2 лимонов...
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