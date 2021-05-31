Заболотный поспорил, что забьет больше семи голов за ЦСКА в следующем сезоне

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный заключил пари с ведущим CSKA TV. Он поспорил, что забьет больше семи мячей в следующем сезоне.

Если 29-летний форвард отличится больше семи раз, то ведущий должен будет простоять пять минут во льду на сборах. Если нападающий забьет семь мячей или меньше, он отплатит сотруднику ЦСКА ужин в ресторане.

Заболотный – воспитанник ЦСКА.

За «Сочи» он выступал с августа 2019 года. В прошлом сезоне он забил 10 мячей в 30 матчах.

Заболотный заключил со столичным клубом контракт до 2024 года. Он будет получать 1,2 миллиона евро в год.

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