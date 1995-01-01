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    Заболотный поспорил, что забьет больше семи голов за ЦСКА в следующем сезоне

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный заключил пари с ведущим CSKA TV. Он поспорил, что забьет больше семи мячей в следующем сезоне.

    Если 29-летний форвард отличится больше семи раз, то ведущий должен будет простоять пять минут во льду на сборах. Если нападающий забьет семь мячей или меньше, он отплатит сотруднику ЦСКА ужин в ресторане.

    • Заболотный – воспитанник ЦСКА.
    • За «Сочи» он выступал с августа 2019 года. В прошлом сезоне он забил 10 мячей в 30 матчах.
    • Заболотный заключил со столичным клубом контракт до 2024 года. Он будет получать 1,2 миллиона евро в год.

    Заболотный – о возвращении в ЦСКА: «Легенда дома! Люди, которые пишут хейт, хейтят сильных»

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3770

      ziborock 18 минут назад

      Если штатным пенальтистом станет то забьет!)

      0
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      Рейтинг: +2172

      Челнинец 1 час назад

      форвард спорит что забьет больше 7 голов в 30 матчах, и это для РПЛ норма! помойка российский футбол!

      1
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      Рейтинг: +4413

      Fusballer > Челнинец 1 час назад

      Зря вы так, ведь он только учится. Был такой игрок - Лука Тони. Он до 28 лет по всяким второсортным клубам мотался. а потом стал чемпионом мира!

      0
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      Рейтинг: +4413

      Fusballer 1 час назад

      Ну слабо это, слабо. Надо личный рекорд побить - 10 голов за сезон в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1474

      gor77 1 час назад

      "Сколько не сделано, а сколько еще предстоит не сделать." С. Альтов

      0
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      Рейтинг: +1665

      almanev 1 час назад

      Ого! Целых 7 голов! Это очень амбициозно. Респект легенде!

      0
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      Рейтинг: +36

      Юра мы всеPro 2 часа назад

      Вот это он замахнулся, точно - легенда.

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      Рейтинг: +10886

      DeStar 2 часа назад

      Ну если пенки дадут бить то есть смысл)

      2
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      Рейтинг: +3160

      neim 2 часа назад

      Наверное тоже, как Зюба, хочет стать разрывателем Сан-марин, Мальтов, Люксембургов и Тамбовов 🤭🤭🤭.

      3
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      Рейтинг: +777

      Бенедиктус > neim 1 час назад

      Разрывателем Тамбова у него не получится стать, Тамбов без него уже разорвали)

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