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  • Заболотный поспорил, что забьет больше семи голов за ЦСКА в следующем сезоне

Заболотный поспорил, что забьет больше семи голов за ЦСКА в следующем сезоне

31 мая 2021, 15:28
15

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный заключил пари с ведущим CSKA TV. Он поспорил, что забьет больше семи мячей в следующем сезоне.

Если 29-летний форвард отличится больше семи раз, то ведущий должен будет простоять пять минут во льду на сборах. Если нападающий забьет семь мячей или меньше, он отплатит сотруднику ЦСКА ужин в ресторане.

  • Заболотный – воспитанник ЦСКА.
  • За «Сочи» он выступал с августа 2019 года. В прошлом сезоне он забил 10 мячей в 30 матчах.
  • Заболотный заключил со столичным клубом контракт до 2024 года. Он будет получать 1,2 миллиона евро в год.

Заболотный – о возвращении в ЦСКА: «Легенда дома! Люди, которые пишут хейт, хейтят сильных»

Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Заболотный Антон
Комментарии (15)
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DeStar
1622465478
Ну если пенки дадут бить то есть смысл)
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Юра мы всеPro
1622465564
Вот это он замахнулся, точно - легенда.
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almanev
1622467798
Ого! Целых 7 голов! Это очень амбициозно. Респект легенде!
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gor77
1622468291
"Сколько не сделано, а сколько еще предстоит не сделать." С. Альтов
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Fusballer
1622468380
Ну слабо это, слабо. Надо личный рекорд побить - 10 голов за сезон в РПЛ.
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Челнинец
1622468967
форвард спорит что забьет больше 7 голов в 30 матчах, и это для РПЛ норма! помойка российский футбол!
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ziborock
1622473346
Если штатным пенальтистом станет то забьет!)
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paracetamol
1622476585
7 голов для основного форварда за сезон - это позор!
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lysenkoff
1622478942
Со скамейки это будет сложно сделать)))
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кран
1622479759
не уточнил в какие ворота, свои или чужие?
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