Заболотный – о возвращении в ЦСКА: «Легенда дома! Люди, которые пишут хейт, хейтят сильных»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о возвращении в столичный клуб и рассказал об отношении к критике.
– Одно время ты говорил, что тебе было тяжело справляться с вниманием, критикой и хейтом. Как ты сейчас к этому относишься?
– Сейчас все кардинально поменялось. Тогда я был не так опытен, где-то реагировал на высказывания каких-то специалистов или тренеров.
Я считаю, что люди, которые пишут хейт, хейтят сильных. Нет великого игрока, которого бы не хейтили. Это часть футбола, надо с этим смириться.
– То есть ты сейчас можешь спокойно сказать, что легенда вернулась домой?
– Легенда дома!
- Заболотный – воспитанник ЦСКА.
- За «Сочи» он выступал с августа 2019 года, забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.
- Заболотный заключил со столичным клубом контракт до 2024 года. Он будет получать 1,2 миллиона евро в год.
Заболотный – о переходе в ЦСКА: «Я вернулся, я дома, я счастлив»
Источник: ютуб-канал ЦСКА