Заболотный – о возвращении в ЦСКА: «Легенда дома! Люди, которые пишут хейт, хейтят сильных»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о возвращении в столичный клуб и рассказал об отношении к критике.

– Одно время ты говорил, что тебе было тяжело справляться с вниманием, критикой и хейтом. Как ты сейчас к этому относишься?

– Сейчас все кардинально поменялось. Тогда я был не так опытен, где-то реагировал на высказывания каких-то специалистов или тренеров.

Я считаю, что люди, которые пишут хейт, хейтят сильных. Нет великого игрока, которого бы не хейтили. Это часть футбола, надо с этим смириться.

– То есть ты сейчас можешь спокойно сказать, что легенда вернулась домой?

– Легенда дома!

Заболотный – воспитанник ЦСКА.

За «Сочи» он выступал с августа 2019 года, забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.

Заболотный заключил со столичным клубом контракт до 2024 года. Он будет получать 1,2 миллиона евро в год.

Заболотный – о переходе в ЦСКА: «Я вернулся, я дома, я счастлив»