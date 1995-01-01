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    Заболотный – о возвращении в ЦСКА: «Легенда дома! Люди, которые пишут хейт, хейтят сильных»

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о возвращении в столичный клуб и рассказал об отношении к критике.

    – Одно время ты говорил, что тебе было тяжело справляться с вниманием, критикой и хейтом. Как ты сейчас к этому относишься?

    – Сейчас все кардинально поменялось. Тогда я был не так опытен, где-то реагировал на высказывания каких-то специалистов или тренеров.

    Я считаю, что люди, которые пишут хейт, хейтят сильных. Нет великого игрока, которого бы не хейтили. Это часть футбола, надо с этим смириться.

    – То есть ты сейчас можешь спокойно сказать, что легенда вернулась домой?

    – Легенда дома!

    • Заболотный – воспитанник ЦСКА.
    • За «Сочи» он выступал с августа 2019 года, забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.
    • Заболотный заключил со столичным клубом контракт до 2024 года. Он будет получать 1,2 миллиона евро в год.

    Заболотный – о переходе в ЦСКА: «Я вернулся, я дома, я счастлив»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3672

      mutabor0992 9 минут назад

      Походу он сифилис мозга от тЗюпы подцепил!

      1
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      Рейтинг: +354

      Лфшт 28 минут назад

      ой дебилушка ! ))

      2
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      Рейтинг: +36

      Юра мы всеPro 30 минут назад

      Куда ни глянь, одни *легенды* у нас в футбол играют, наверное оттого и результаты у нас в еврокубках сугубо легендарные))))

      3
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      Рейтинг: +11

      zabo23 32 минуты назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный сайт с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1621

      altezzik 43 минуты назад

      Ну это не хейт в чистом виде, скорее, подкол.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1586

      spam2009 1 час назад

      Никогда не думал что скажу такое- искренне жаль коней(((

      3
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      Рейтинг: +6756

      "supermax" 1 час назад

      отмените лимит...посмотрим, где будут эти легенды тогда

      7
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      Рейтинг: +2221

      Аид666 > "supermax" 59 минут назад

      Дико плюсую!!!

      4
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      Рейтинг: +443

      Mityai90 1 час назад

      Легенда манекенов! Не успел прийти, а уже бесит.

      3
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      Рейтинг: +4404

      Fusballer 1 час назад

      Как же вы зае...!

      1
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      Рейтинг: +2764

      FENIX-SL 1 час назад

      отличное мнение
      с таким успехом про любого злодея в истории можно говорить..вот только как то не принято

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