Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус и допинг

В воскресенье представителей сборной России проверили на наличие коронавирусной инфекции.

Игроки и тренеры сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Все результаты – отрицательные. Команда получила разрешение в полном составе вылететь в Польшу.

Кроме того, сегодня утром в расположение сборной прибыли инспекторы допинг-контроля. В рамках внесоревновательного контроля были проверены десять футболистов.