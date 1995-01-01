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    Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус и допинг

    В воскресенье представителей сборной России проверили на наличие коронавирусной инфекции.

    Игроки и тренеры сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Все результаты – отрицательные. Команда получила разрешение в полном составе вылететь в Польшу.

    Кроме того, сегодня утром в расположение сборной прибыли инспекторы допинг-контроля. В рамках внесоревновательного контроля были проверены десять футболистов.

    • На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Сейчас команда готовится к турниру в Австрии.
    • Перед континентальным первенством будут проведены товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +254

      red-white fox 2 часа назад

      Сейчас выяснится, что вакцина спутник v допинг)))

      0
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      Рейтинг: +11054

      paracetamol 2 часа назад

      Дави пшеков!

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