Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус и допинг

В воскресенье представителей сборной России проверили на наличие коронавирусной инфекции.
Игроки и тренеры сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Все результаты – отрицательные. Команда получила разрешение в полном составе вылететь в Польшу.
Кроме того, сегодня утром в расположение сборной прибыли инспекторы допинг-контроля. В рамках внесоревновательного контроля были проверены десять футболистов.
- На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Сейчас команда готовится к турниру в Австрии.
- Перед континентальным первенством будут проведены товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).
Источник: Телеграм-канал сборной России