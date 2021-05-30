ЦСКА намекнул на трансфер Заболотного

ЦСКА в твиттере опубликовал фото футболистов сборной России с намеком на объявление о трансфере форварда «Сочи» Антона Заболотного.
«Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ – завтра утром», – говорится в подписи к фото. На снимке, кроме Заболотного, изображены игроки ЦСКА Максим Мухин, Марио Фернандес и Игорь Дивеев.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
- Владелец «Сочи» Борис Ротенберг ранее сообщал, что нападающий Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА.
- Сообщалось, что ЦСКА подписал контракт с Заболотным до 2023 года.
- 29-летний форвард – воспитанник московского клуба.
- Заболотный перейдет в ЦСКА бесплатно, так как его контракт с «Сочи» истек.
Источник: твиттер ЦСКА