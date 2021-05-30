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ЦСКА намекнул на трансфер Заболотного

30 мая 2021, 18:45
9

ЦСКА в твиттере опубликовал фото футболистов сборной России с намеком на объявление о трансфере форварда «Сочи» Антона Заболотного.

«Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ – завтра утром», – говорится в подписи к фото. На снимке, кроме Заболотного, изображены игроки ЦСКА Максим Мухин, Марио Фернандес и Игорь Дивеев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Владелец «Сочи» Борис Ротенберг ранее сообщал, что нападающий Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА.
  • Сообщалось, что ЦСКА подписал контракт с Заболотным до 2023 года.
  • 29-летний форвард – воспитанник московского клуба.
  • Заболотный перейдет в ЦСКА бесплатно, так как его контракт с «Сочи» истек.

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Сочи Заболотный Антон
Комментарии (9)
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Алехсбургер.
1622390775
Последнее сальто Легенды...
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Garrincha58
1622390944
супер трансфер!!!
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BRO_football
1622397462
Никогда ещё не было так стыдно за трансфер ЦСКА как сейчас за Заболотного
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Axe111
1622403570
Лол
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_Kesh_Suntar_
1622424212
Блудный сын вернулся! )) ****** Чалов идет в полировать скамейку,,,,,
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Hektor 84
1622447824
С такими трансферами кони надолго забудут о еврокубках
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zigbert
1622468575
Скорей всего будет конкурировать с Рондоном. Да и у Чалова не всегда появится игровое время.
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