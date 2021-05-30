ЦСКА намекнул на трансфер Заболотного

ЦСКА в твиттере опубликовал фото футболистов сборной России с намеком на объявление о трансфере форварда «Сочи» Антона Заболотного.

«Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ – завтра утром», – говорится в подписи к фото. На снимке, кроме Заболотного, изображены игроки ЦСКА Максим Мухин, Марио Фернандес и Игорь Дивеев.

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