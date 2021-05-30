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    ЦСКА намекнул на трансфер Заболотного

    ЦСКА в твиттере опубликовал фото футболистов сборной России с намеком на объявление о трансфере форварда «Сочи» Антона Заболотного.

    «Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ – завтра утром», – говорится в подписи к фото. На снимке, кроме Заболотного, изображены игроки ЦСКА Максим Мухин, Марио Фернандес и Игорь Дивеев.

    • Владелец «Сочи» Борис Ротенберг ранее сообщал, что нападающий Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА.
    • Сообщалось, что ЦСКА подписал контракт с Заболотным до 2023 года.
    • 29-летний форвард – воспитанник московского клуба.
    • Заболотный перейдет в ЦСКА бесплатно, так как его контракт с «Сочи» истек.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1730

      Semushkin Roman Valerievi 29 минут назад

      Да уж, куда скатился некогда великий ЦСКА( От Жо, Вагнера и Думбии до Зеболотного. Раньше ЦСКА не брал мусор с других клубов. До чего докатился наш чемпионат? 30-летний Заболотный выбирает между ЦСКА и Краснодаром, а не как раньше между Тосно и Факелом. Приехали. Сменил команду играющую в еврокубках на команду которая не будет играть... на плэйстейшн дома. Красава, чего уж там.

      1
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      Рейтинг: +2742

      FENIX-SL 1 час назад

      кошмар
      цска катится к уровню амкара

      0
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      Рейтинг: +3668

      Из Твери Леха > FENIX-SL 1 час назад

      весь наш футбик скатился.

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      Рейтинг: +2742

      FENIX-SL > Из Твери Леха 57 минут назад

      я просто вспоминаю атаку цска с Думбией..ДАЖЕ С ДУМБИЕЙ
      за этим было славно наблюдать
      а это что за позорище сейчас?
      Эджуке только приятный..Влашич само собой
      остальная команда фу

      0
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      Рейтинг: +242

      Константинн > FENIX-SL 14 минут назад

      Он скатился к уровню Сочи. Амкар была самобытная команда, кстати поговаривают что возрождать хотят.

      0
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      Рейтинг: +12998

      Garrincha58 1 час назад

      супер трансфер!!!

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      Рейтинг: +2467

      Алехсбургер. 1 час назад

      Последнее сальто Легенды...

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