ЦСКА намекнул на трансфер Заболотного

Да уж, куда скатился некогда великий ЦСКА( От Жо, Вагнера и Думбии до Зеболотного. Раньше ЦСКА не брал мусор с других клубов. До чего докатился наш чемпионат? 30-летний Заболотный выбирает между ЦСКА и Краснодаром, а не как раньше между Тосно и Факелом. Приехали. Сменил команду играющую в еврокубках на команду которая не будет играть... на плэйстейшн дома. Красава, чего уж там.
ЦСКА в твиттере опубликовал фото футболистов сборной России с намеком на объявление о трансфере форварда «Сочи» Антона Заболотного.
«Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ – завтра утром», – говорится в подписи к фото. На снимке, кроме Заболотного, изображены игроки ЦСКА Максим Мухин, Марио Фернандес и Игорь Дивеев.
Как думаете, сколько игроков #ЦСКА на фото? Правильный ответ – завтра утром pic.twitter.com/8eFG0PPBSv— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 30, 2021
- Владелец «Сочи» Борис Ротенберг ранее сообщал, что нападающий Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА.
- Сообщалось, что ЦСКА подписал контракт с Заболотным до 2023 года.
- 29-летний форвард – воспитанник московского клуба.
- Заболотный перейдет в ЦСКА бесплатно, так как его контракт с «Сочи» истек.