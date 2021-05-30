«Марко может и уйти, и остаться». Брат Арнаутовича прокомментировал информацию об интересе «Краснодара»

Даниэль Арнаутович, брат и агент нападающего клуба «Шанхай Порт» Марко Арнаутовича, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара».
«Это просто слухи! У Марко до сих пор есть контракт с «Шанхаем». Я не знаю, что произойдет во время летнего трансферного окна. Он может и уйти, и остаться. Не хочу говорить о слухах», — цитирует Даниэля Арнаутовича «Спорт-Экспресс».
- «Чемпионат» сообщал, что вариант с подписанием 32-летнего австрийца прорабатывает «Краснодар».
- Арнаутович ранее играл в «Твенте», «Интере», «Вердере».
- Из «Вест Хэма» он перешел в китайский клуб за 25 миллионов евро.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»