«Марко может и уйти, и остаться». Брат Арнаутовича прокомментировал информацию об интересе «Краснодара»

Даниэль Арнаутович, брат и агент нападающего клуба «Шанхай Порт» Марко Арнаутовича, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара».

«Это просто слухи! У Марко до сих пор есть контракт с «Шанхаем». Я не знаю, что произойдет во время летнего трансферного окна. Он может и уйти, и остаться. Не хочу говорить о слухах», — цитирует Даниэля Арнаутовича «Спорт-Экспресс».