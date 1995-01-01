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    «Марко может и уйти, и остаться». Брат Арнаутовича прокомментировал информацию об интересе «Краснодара»

    Даниэль Арнаутович, брат и агент нападающего клуба «Шанхай Порт» Марко Арнаутовича, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара».

    «Это просто слухи! У Марко до сих пор есть контракт с «Шанхаем». Я не знаю, что произойдет во время летнего трансферного окна. Он может и уйти, и остаться. Не хочу говорить о слухах», — цитирует Даниэля Арнаутовича «Спорт-Экспресс».

    • «Чемпионат» сообщал, что вариант с подписанием 32-летнего австрийца прорабатывает «Краснодар».
    • Арнаутович ранее играл в «Твенте», «Интере», «Вердере».
    • Из «Вест Хэма» он перешел в китайский клуб за 25 миллионов евро.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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