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    Агент Чистякова: «Зенит» хочет купить игрока подешевле. На нас выходил клуб из топ-5 лиг Европы»

    Андрей Талаев, агент центрального защитника Дмитрия Чистякова, рассказал, что «Зенит» не может договориться с «Ростовом» о полноценном переходе футболиста.

    «На определенном этапе мы уже договорились с «Зенитом», а потом начались какие-то сложности. Заинтересованность от других топ-клубов РПЛ? Да, это так, но я не буду называть клубы. Если Питер не захочет взять игрока, то будем рассматривать другие варианты.

    Касаемо самого предложения «Зенита» «Ростову», то сумма за трансфер прописана. Но почему-то клуб из Петербурга предложил другие цифры. Не знаю всех подробностей, но видимо «Зенит» хочет купить игрока подешевле. Если же все будет затягиваться, то Дима вернется либо в «Ростов», либо будем рассматривать другие варианты.

    Да, это правда, что на нас выходил клуб из Европы. Эта команда из чемпионата топ-5. Но для Димы сейчас приоритет – «Зенит», – сказал Талаев.

    • По информации «РБ-Спорт», сумма выкупа – 4 миллиона евро.
    • Чистяков выступал за «Зенит» на правах аренды с октября 2020 года.
    • Игрок провел 14 матчей и сделал 2 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11015

      paracetamol 37 минут назад

      Надо выкупать. Кстати, чего это Ростов торгует зенитовскими воспитанниками?

      0
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      Рейтинг: +2049

      Валерий2705 1 час назад

      Да, да. Ссы в уши дальше, у вас всех когда нужен контракт пожирнее и комиссия с суммы продажи побольше, есть предложения чуть ли не от грандов еврофутбола. С Кузяевым проходили, с узбеками из Локо проходили, да и не только.

      1
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      Рейтинг: +482

      dragoon000320 1 час назад

      Талалаеву денег в Ахмате не хватает что ли? решил агентом подработать)

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