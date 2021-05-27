Агент Чистякова: «Зенит» хочет купить игрока подешевле. На нас выходил клуб из топ-5 лиг Европы»

Андрей Талаев, агент центрального защитника Дмитрия Чистякова, рассказал, что «Зенит» не может договориться с «Ростовом» о полноценном переходе футболиста.

«На определенном этапе мы уже договорились с «Зенитом», а потом начались какие-то сложности. Заинтересованность от других топ-клубов РПЛ? Да, это так, но я не буду называть клубы. Если Питер не захочет взять игрока, то будем рассматривать другие варианты.

Касаемо самого предложения «Зенита» «Ростову», то сумма за трансфер прописана. Но почему-то клуб из Петербурга предложил другие цифры. Не знаю всех подробностей, но видимо «Зенит» хочет купить игрока подешевле. Если же все будет затягиваться, то Дима вернется либо в «Ростов», либо будем рассматривать другие варианты.

Да, это правда, что на нас выходил клуб из Европы. Эта команда из чемпионата топ-5. Но для Димы сейчас приоритет – «Зенит», – сказал Талаев.