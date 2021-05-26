AS: Варан, Марсело и Иско в шаге от ухода из «Реала». Клуб хочет выручить за них 100 миллионов

«Реал» расстанется с несколькими футболистами в летнее трансферное окно.

По информации AS, защитники Рафаэль Варан и Марсело, а также полузащитник Иско находятся в шаге от ухода из мадридского клуба.

По данным источника, уход 28-летнего француза из «Реала» практически неизбежен. Мадридский клуб вынужден продать его сейчас, чтобы не отпустить бесплатно через год.

«Реал» планирует продать всех трех футболистов как минимум за 100 миллионов евро.