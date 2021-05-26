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    AS: Варан, Марсело и Иско в шаге от ухода из «Реала». Клуб хочет выручить за них 100 миллионов

    «Реал» расстанется с несколькими футболистами в летнее трансферное окно.

    По информации AS, защитники Рафаэль Варан и Марсело, а также полузащитник Иско находятся в шаге от ухода из мадридского клуба.

    По данным источника, уход 28-летнего француза из «Реала» практически неизбежен. Мадридский клуб вынужден продать его сейчас, чтобы не отпустить бесплатно через год.

    «Реал» планирует продать всех трех футболистов как минимум за 100 миллионов евро.

    • Мадридский клуб может отпустить Марко Асенсио и Мариано Диаса, если получит хорошее предложение.
    • «Реал» занял второе место в этом сезоне Примеры.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: -916

      СуперПАВ9 14 минут назад

      Вопрос кто их купит

      0
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      Рейтинг: +12319

      Skull_Boy 1 час назад

      Ха, 100 млн за косячника, лавочника и психа

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