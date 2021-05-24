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    Энрике – о невызове игроков «Реала» на Евро: «Рамос и Карвахаль не сыграют из-за травм»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил, почему не вызвал на Евро-2020 ни одного игрока «Реала».

    «Если бы Карвахаль и Рамос могли играть, они были бы в списке. Я понимаю, что каждый клуб хочет, чтобы его игроки были вызваны в сборную, но они также просят не вызывать футболистов из-за сложного графика.

    Карвахаль и Рамос не поедут на Евро-2020 из-за травм. Начо? Он провел сезон на высоком уровне, но я хотел вызвать 24 футболиста. Есть еще три-четыре игрока, которые заслуживают вызова в сборную», – сказал Энрике.

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    Источник: AS

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