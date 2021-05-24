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  • Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020. В составе нет ни одного игрока «Реала»

Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020. В составе нет ни одного игрока «Реала»

24 мая 2021, 14:13
10

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил состав национальной команды на Евро-2020.

В заявку сборной не попал ни один игрок «Реала», включая капитана сборной Серхио Рамоса.

В число 24 вызванных футболистов попал защитник «Ман Сити» Эмерик Ляпорт, недавно получивший испанское гражданство.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»);

Защитники: Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (оба – «Манчестер Сити»), Хосе Гайя («Валенсия»), Жорди Альба («Барселона»), Пау Торрес («Вильярреал»), Диего Льоренте («Лидс»), Сесар Аспиликуэта («Челси»);

Полузащитники: Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико»), Педри, Серхио Бускетс (оба – «Барселона»), Ферран Торрес, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тиаго Алькантара («Ливерпуль»), Фабиан Руис («Наполи»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Пабло Сарабия («ПСЖ»);

Нападающие: Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Жерар Морено («Вильярреал»), Альваро Мората («Ювентус»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»).

Источник: твиттер сборной Испании
Чемпионат Европы Реал Испания Рамос Серхио
Комментарии (10)
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Fusballer
1621855617
Посмотрим, конечно. Но такой подход - неприкасаемых нет, мне импонирует. В отличии сами знаете от кого.
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OBOLEV
1621855768
Не думаю, что Испания хорошо себя проявит. А то что из Реала нет не одного игрока , это не удивительно , так как все переломаны и остался только Начо. ( каши точно бы не испортил) Явно в лучшем тонусе чем Гарсия без практики)
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kliker
1621857517
Это нечто испортило симуляциями и грязной игрой 2 финала ЛЧ. Теперь, когда его не вижу на поле - всегда радуюсь, может матч наконец-то посмотрю с удовольствием. Хорошая новость, надеюсь никогда не видеть его в футболе.
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DOCTOR PENALTY
1621857655
Насчёт Рамоса Энрике явно погорячился.
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Чермындыр
1621857896
Так себе составчик у Испании. Эх, прошли времена Пуйоля, Хави, Иньесты, Вильи, Торреса, Сильвы. Вот то была команда так команда
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Cules2013
1621863601
По этому составу только один вопрос - как сюда попал Унаи Симон, ещё и в статусе первого номера? Он проводит откровенно слабый сезон в Ла Лиге, как по статистике, так и просто визуально. Почему не Эррера из Осасуны, например?
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