Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020. В составе нет ни одного игрока «Реала»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил состав национальной команды на Евро-2020.

В заявку сборной не попал ни один игрок «Реала», включая капитана сборной Серхио Рамоса.

В число 24 вызванных футболистов попал защитник «Ман Сити» Эмерик Ляпорт, недавно получивший испанское гражданство.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»);

Защитники: Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (оба – «Манчестер Сити»), Хосе Гайя («Валенсия»), Жорди Альба («Барселона»), Пау Торрес («Вильярреал»), Диего Льоренте («Лидс»), Сесар Аспиликуэта («Челси»);

Полузащитники: Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико»), Педри, Серхио Бускетс (оба – «Барселона»), Ферран Торрес, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тиаго Алькантара («Ливерпуль»), Фабиан Руис («Наполи»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Пабло Сарабия («ПСЖ»);

Нападающие: Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Жерар Морено («Вильярреал»), Альваро Мората («Ювентус»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»).