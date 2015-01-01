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    Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020. В составе нет ни одного игрока «Реала»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил состав национальной команды на Евро-2020.

    В заявку сборной не попал ни один игрок «Реала», включая капитана сборной Серхио Рамоса.

    В число 24 вызванных футболистов попал защитник «Ман Сити» Эмерик Ляпорт, недавно получивший испанское гражданство.

    Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»);

    Защитники: Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (оба – «Манчестер Сити»), Хосе Гайя («Валенсия»), Жорди Альба («Барселона»), Пау Торрес («Вильярреал»), Диего Льоренте («Лидс»), Сесар Аспиликуэта («Челси»);

    Полузащитники: Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико»), Педри, Серхио Бускетс (оба – «Барселона»), Ферран Торрес, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тиаго Алькантара («Ливерпуль»), Фабиан Руис («Наполи»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Пабло Сарабия («ПСЖ»);

    Нападающие: Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Жерар Морено («Вильярреал»), Альваро Мората («Ювентус»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной Испании

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +342

      mama1991 18 минут назад

      рамос после травм, ему это особо не надо сейчас.... пусть молодые попробуют... у поколения рамоса это получилось так что посмотрим.

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      Рейтинг: +682

      OBOLEV 22 минуты назад

      Не думаю, что Испания хорошо себя проявит. А то что из Реала нет не одного игрока , это не удивительно , так как все переломаны и остался только Начо. ( каши точно бы не испортил) Явно в лучшем тонусе чем Гарсия без практики)

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      Рейтинг: +4152

      Fusballer 25 минут назад

      Посмотрим, конечно. Но такой подход - неприкасаемых нет, мне импонирует. В отличии сами знаете от кого.

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      Рейтинг: +2669

      FENIX-SL 33 минуты назад

      да по делу все
      все испанцы в реале погано играют
      да, начо молодец..но на уровне сборной игроки лучше имелись всегда

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