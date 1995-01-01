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    Гвардиола – об Агуэро: «Он будет играть с лучшим футболистом всех времен»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил грядущий переход форварда Серхио Агуэро в «Барселону».

    «Может быть, это еще секрет. Кажется, Агуэро близок к согласованию контракта с «Барселоной» – клубом моего сердца. Там он будет играть с лучшим футболистом всех времен – Лионелем Месси. Уверен, ему это понравится. Наверное, с ним «Барса» станет сильнее», – сказал Гвардиола.

    • Агуэро стал свободным агентом.
    • Ожидается, что аргентинец заключит с «Барселоной» двухлетний контракт.
    • Он выступал за «Сити» с 2011 года.

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5555

      Томик 3 минуты назад

      Верните минуса. Пропало желание комментарии писать.

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      Рейтинг: +1226

      кто там 26 минут назад

      ТО ещё не открылось, значит лысый ещё не ноет что нужно состав укреплять на 200+ млн, значит время лизать гному.

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      Рейтинг: +301

      G.P. > кто там 10 минут назад

      Мда, очень культурное высказывание. Сразу видно воспитанного, взрослого человека.

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      Рейтинг: +4145

      Fusballer 58 минут назад

      Разве он в Зенит переходит?

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      Рейтинг: +1223

      Maxi_7 1 час назад

      О, Агуэро в Ювентус переходит?)
      Какой же ты Пеп лицемер все-таки... если с ним Барса станет сильнее, зачем вы тогда его продаете? Короче, переводя на русский : "Агуэро постарел и серьезно сдал, потому переходит в проблемный клуб Барселону, где будет играть с бывшим когда-то лучшим футболистом мира"...

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      Рейтинг: +12887

      Garrincha58 1 час назад

      главное сколько он будет играть и сколько залечивать травмы

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