Гвардиола – об Агуэро: «Он будет играть с лучшим футболистом всех времен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил грядущий переход форварда Серхио Агуэро в «Барселону».
«Может быть, это еще секрет. Кажется, Агуэро близок к согласованию контракта с «Барселоной» – клубом моего сердца. Там он будет играть с лучшим футболистом всех времен – Лионелем Месси. Уверен, ему это понравится. Наверное, с ним «Барса» станет сильнее», – сказал Гвардиола.
- Агуэро стал свободным агентом.
- Ожидается, что аргентинец заключит с «Барселоной» двухлетний контракт.
- Он выступал за «Сити» с 2011 года.
Источник: BBC