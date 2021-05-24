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  • Гвардиола – об Агуэро: «Он будет играть с лучшим футболистом всех времен»

Гвардиола – об Агуэро: «Он будет играть с лучшим футболистом всех времен»

24 мая 2021, 09:53
10

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил грядущий переход форварда Серхио Агуэро в «Барселону».

«Может быть, это еще секрет. Кажется, Агуэро близок к согласованию контракта с «Барселоной» – клубом моего сердца. Там он будет играть с лучшим футболистом всех времен – Лионелем Месси. Уверен, ему это понравится. Наверное, с ним «Барса» станет сильнее», – сказал Гвардиола.

  • Агуэро стал свободным агентом.
  • Ожидается, что аргентинец заключит с «Барселоной» двухлетний контракт.
  • Он выступал за «Сити» с 2011 года.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Барселона Агуэро Серхио Гвардиола Хосеп
Комментарии (10)
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Garrincha58
1621840019
главное сколько он будет играть и сколько залечивать травмы
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Maxi_7
1621840080
О, Агуэро в Ювентус переходит?) Какой же ты Пеп лицемер все-таки... если с ним Барса станет сильнее, зачем вы тогда его продаете? Короче, переводя на русский : "Агуэро постарел и серьезно сдал, потому переходит в проблемный клуб Барселону, где будет играть с бывшим когда-то лучшим футболистом мира"...
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Fusballer
1621840527
Разве он в Зенит переходит?
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кто там
1621842448
ТО ещё не открылось, значит лысый ещё не ноет что нужно состав укреплять на 200+ млн, значит время лизать гному.
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Томик
1621843859
Верните минуса. Пропало желание комментарии писать.
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111ax
1621847725
весьма спорное утверждение. По многим статистикам Роналду лучше. По красоте и фантастичности игры до Роналдиньо не достал на данный момент никто
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zigbert
1621884506
Да он уже с ним играл в сборной.
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RUPRICHT
1622014162
АГУЭРО СВОЕГО ДОБИЛСЯ В 32 ГОДА ИГРАТЬ В БАРСЕ НЕ КАЖДОМУ ДАНО!"!!! МОЛОДЕЦ!!!!
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