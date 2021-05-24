Гвардиола – об Агуэро: «Он будет играть с лучшим футболистом всех времен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил грядущий переход форварда Серхио Агуэро в «Барселону».

«Может быть, это еще секрет. Кажется, Агуэро близок к согласованию контракта с «Барселоной» – клубом моего сердца. Там он будет играть с лучшим футболистом всех времен – Лионелем Месси. Уверен, ему это понравится. Наверное, с ним «Барса» станет сильнее», – сказал Гвардиола.