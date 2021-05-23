Мюллер – об уходе Алабы из «Баварии»: «Если сыграем друг против друга, я надеру ему задницу»

Футболист «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал уход Давида Алабы. Защитник покидает клуб в связи с истечением контракта.
«Я не знаю, куда он уйдет. Куда бы он не отправился, он еще пожалеет об этом. Если мы будем играть друг против друга, я надеру ему задницу», – цитирует Мюллера «Матч ТВ» со ссылкой на испанскую газету AS.
- Сообщалось, что Алаба пополнит мадридский «Реал».
- Алаба играл в Мюнхене с 2010 года, брал с командой Лигу чемпионов.
- В минувшем сезоне защитник провел 45 матчей, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.
Источник: «Матч ТВ»