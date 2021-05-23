Мюллер – об уходе Алабы из «Баварии»: «Если сыграем друг против друга, я надеру ему задницу»

Футболист «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал уход Давида Алабы. Защитник покидает клуб в связи с истечением контракта.

«Я не знаю, куда он уйдет. Куда бы он не отправился, он еще пожалеет об этом. Если мы будем играть друг против друга, я надеру ему задницу», – цитирует Мюллера «Матч ТВ» со ссылкой на испанскую газету AS.