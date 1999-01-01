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    Мюллер – об уходе Алабы из «Баварии»: «Если сыграем друг против друга, я надеру ему задницу»

    Футболист «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал уход Давида Алабы. Защитник покидает клуб в связи с истечением контракта.

    «Я не знаю, куда он уйдет. Куда бы он не отправился, он еще пожалеет об этом. Если мы будем играть друг против друга, я надеру ему задницу», – цитирует Мюллера «Матч ТВ» со ссылкой на испанскую газету AS.

    • Сообщалось, что Алаба пополнит мадридский «Реал».
    • Алаба играл в Мюнхене с 2010 года, брал с командой Лигу чемпионов.
    • В минувшем сезоне защитник провел 45 матчей, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.

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    Источник: «Матч ТВ»

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