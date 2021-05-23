Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гальтье в ближайшие дни должен возглавить «Ниццу». Сегодня он может выиграть чемпионат с «Лиллем»

Гальтье в ближайшие дни должен возглавить «Ниццу». Сегодня он может выиграть чемпионат с «Лиллем»

23 мая 2021, 10:11
5

Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье близок к назначению в «Ниццу». Ожидается, что о нем объявят в ближайшие дни.

Гальтье уже запросил информацию о летних трансферах клуба.

  • Сегодня, 23 мая, «Лилль» с Гальтье может выиграть чемпионат.
  • «Ницца» в сезоне Лиги 1 финиширует не выше 8-го места.
  • В активе 54-летнего Гальтье-тренера есть только 1 трофей – Кубок лиги с «Сент-Этьеном» сезона-2012/13.

Источник: твиттер Фабрицио Романо

Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

Франция. Лига 1 Лилль Ницца Гальтье Кристоф
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nayturs
1621754325
Напишите подробнее пожалуйста, интересно очень почему так решил тренер
Ответить
KOLBIS
1621761302
Странное решение...Остаться без ЛЧ...
Ответить
zigbert
1621770469
В голове не укладывается когда происходит такое.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
12
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
Вчера, 12:19
5
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
Вчера, 11:41
1
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
Вчера, 10:29
2
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
Вчера, 00:59
1
Сафонов с юмором прокомментировал курьез на разминке
Вчера, 00:40
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
28 августа
7
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
28 августа
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
28 августа
1
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
28 августа
12
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
28 августа
1
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
3
Сычев назвал отличия европейского футбола от российского
26 августа
Сычев – о старте карьеры во Франции: «Для меня это была дикость»
25 августа
2
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
Сафонов высказался о потере очков «ПСЖ» в 1-м туре чемпионата Франции
24 августа
Головин провел первый матч в своем 9-м сезоне в «Монако», с которым не выигрывал трофеев
24 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить в 1-м туре
23 августа
17
Литвинов рассказал, чем «Спартак» похож на «ПСЖ»
23 августа
3
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника за 100 миллионов
23 августа
1
Клубы из Франции могут перехватить потенциального новичка «Балтики»
22 августа
2
Мостовой сказал, кто выше уровнем – Батраков или Головин
22 августа
5
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
21 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+