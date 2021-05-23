Гальтье в ближайшие дни должен возглавить «Ниццу». Сегодня он может выиграть чемпионат с «Лиллем»

Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье близок к назначению в «Ниццу». Ожидается, что о нем объявят в ближайшие дни.
Гальтье уже запросил информацию о летних трансферах клуба.
- Сегодня, 23 мая, «Лилль» с Гальтье может выиграть чемпионат.
- «Ницца» в сезоне Лиги 1 финиширует не выше 8-го места.
- В активе 54-летнего Гальтье-тренера есть только 1 трофей – Кубок лиги с «Сент-Этьеном» сезона-2012/13.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.