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    Гальтье в ближайшие дни должен возглавить «Ниццу». Сегодня он может выиграть чемпионат с «Лиллем»

    Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье близок к назначению в «Ниццу». Ожидается, что о нем объявят в ближайшие дни.

    Гальтье уже запросил информацию о летних трансферах клуба.

    • Сегодня, 23 мая, «Лилль» с Гальтье может выиграть чемпионат.
    • «Ницца» в сезоне Лиги 1 финиширует не выше 8-го места.
    • В активе 54-летнего Гальтье-тренера есть только 1 трофей – Кубок лиги с «Сент-Этьеном» сезона-2012/13.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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    Сегодня, 10:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8505

      KOLBIS 31 минуту назад

      Странное решение...Остаться без ЛЧ...

      0
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      Рейтинг: +464

      Nayturs 2 часа назад

      Напишите подробнее пожалуйста, интересно очень почему так решил тренер

      1
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      Рейтинг: +5727

      vladik12 > Nayturs 1 час назад

      Видимо, условия предложили лучше.

      1
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