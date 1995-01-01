Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Отец Хвичи: «Грузинские медиа неправильно интерпретировали мои слова об уходе сына из «Рубина»

    Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, дал комментарий по поводу будущего своего сына.

    «Моя мечта как отца – и, знаю, самого Хвичи и Мамуки – трансфер в большую команду в Европе. В этом направлении Мамука ведет работу. Вообще всеми делами Хвичи занимается именно агент – только он ведет переговоры. Подчеркиваю это, так как в последние время много разных слухов и разговоров. Мамука занимается карьерой сына с 12 лет.

    Но нет никаких ультиматумов, Хвича не намерен уезжать из Казани как можно скорее и под любым предлогом. У Хвичи контракт с «Рубином» и он его уважает. Он рад, что пробился с командой в еврокубки. Я полностью доволен прогрессом сына в «Рубине».

    А мои слова грузинские медиа просто неправильно интерпретировали. Да, мы изначально хотели устроить Хвичу в Европу, но Россия – хороший трамплин для нас. Вижу это как бывший футболист. РПЛ подходит Хвиче. А главное – как сын изменился при Слуцком«, – сказал Кварацхелия-старший.

    • 20-летний грузин в минувшем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Агент Хвичи Джугели: «К игроку есть большой интерес в Англии и Италии. Уже провели несколько встреч»

    Кварацхелия: «Я готов к топ-клубу АПЛ или Серии А»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85744
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru