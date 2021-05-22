Отец Хвичи: «Грузинские медиа неправильно интерпретировали мои слова об уходе сына из «Рубина»

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, дал комментарий по поводу будущего своего сына.

«Моя мечта как отца – и, знаю, самого Хвичи и Мамуки – трансфер в большую команду в Европе. В этом направлении Мамука ведет работу. Вообще всеми делами Хвичи занимается именно агент – только он ведет переговоры. Подчеркиваю это, так как в последние время много разных слухов и разговоров. Мамука занимается карьерой сына с 12 лет.

Но нет никаких ультиматумов, Хвича не намерен уезжать из Казани как можно скорее и под любым предлогом. У Хвичи контракт с «Рубином» и он его уважает. Он рад, что пробился с командой в еврокубки. Я полностью доволен прогрессом сына в «Рубине».

А мои слова грузинские медиа просто неправильно интерпретировали. Да, мы изначально хотели устроить Хвичу в Европу, но Россия – хороший трамплин для нас. Вижу это как бывший футболист. РПЛ подходит Хвиче. А главное – как сын изменился при Слуцком«, – сказал Кварацхелия-старший.

20-летний грузин в минувшем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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