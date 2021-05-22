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  • Отец Хвичи: «Грузинские медиа неправильно интерпретировали мои слова об уходе сына из «Рубина»

Отец Хвичи: «Грузинские медиа неправильно интерпретировали мои слова об уходе сына из «Рубина»

22 мая 2021, 11:49
9

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, дал комментарий по поводу будущего своего сына.

«Моя мечта как отца – и, знаю, самого Хвичи и Мамуки – трансфер в большую команду в Европе. В этом направлении Мамука ведет работу. Вообще всеми делами Хвичи занимается именно агент – только он ведет переговоры. Подчеркиваю это, так как в последние время много разных слухов и разговоров. Мамука занимается карьерой сына с 12 лет.

Но нет никаких ультиматумов, Хвича не намерен уезжать из Казани как можно скорее и под любым предлогом. У Хвичи контракт с «Рубином» и он его уважает. Он рад, что пробился с командой в еврокубки. Я полностью доволен прогрессом сына в «Рубине».

А мои слова грузинские медиа просто неправильно интерпретировали. Да, мы изначально хотели устроить Хвичу в Европу, но Россия – хороший трамплин для нас. Вижу это как бывший футболист. РПЛ подходит Хвиче. А главное – как сын изменился при Слуцком«, – сказал Кварацхелия-старший.

  • 20-летний грузин в минувшем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Агент Хвичи Джугели: «К игроку есть большой интерес в Англии и Италии. Уже провели несколько встреч»

Кварацхелия: «Я готов к топ-клубу АПЛ или Серии А»

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (9)
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Рубинище
1621674204
По последним вью Хвичи и его отца, есть надежда, что он пока останется. Конечно если "труба" захочет, ничего не поделаешь, но он очень дорого им встанет, как и др клубам РПЛ.
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vladimir-7
1621675031
Ну вот и задний ход включен папашей, следить за своим языком надо, особенно в информационном пространстве СМИ.
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кто там
1621675632
Просто у некоторых жЕпа подгорает с того что какой-то там 20летний грузин стоит дороже чем любая российская молодая *звёзда* и то что им интересуются в Европе и он сам хочет играть в Европе, а не сидеть в болоте)
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Пикап96
1621676287
Что ж ты, фраер, сдал назад? Аналогия вырисовывается с неймаровским папашей)
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elzamatveev
1621677416
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Боцман59rus
1621681214
Грузинские "медиа" ? ...а радио закрыли чтоль)))
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Cules2013
1621687860
а разве можно неправильно понять слова о том, что "Хвича 100% не останется в России на следующий сезон"?
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Hektor 84
1621694964
Папа заднюю включает? А то как напевал главное из России съе баться)))
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Алехсбургер.
1621778552
"Недолго продолжался бой: Бежали робкие грузины!"(с) Лермонтов Миша.)
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