Дзюба – о костюме Дэдпула: «Только наши русские скупердяи поливали меня. Европа и мир восприняли позитивно»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба порассуждал о реакции общественности на его появление в костюме Дэдпула на церемонии награждения по случаю чемпионства.

– Почему вы надели костюм именно Дэдпула?

– Ну люблю я этого персонажа. Черный юмор, всякие такие шуточки от него. Он немного отмороженный, забавный. Никогда не унывает, чтобы ни случилось. Мы выиграли чемпионат – я могу себе позволить.

– Райан Рейнольдс, который играл Дэдпула, взял в твиттере и лайкнул фотографию, выложил и сказал: «Вот!» Как ваши отношения, завязались?

– Мне было безумно приятно. Вообще, получилось так, что вся Европа и весь мир восприняли это позитивно, но только наши русские скупердяи поливали меня в очередной раз.

– Почему?

– Опять типа: клоун, все внимание к себе привлек.

– Ты же спортсмен хороший?

– Да. Но я об этом не думал в тот момент. Надел и пошел. Написали: «Лучше бы надел что-то наше, русское».

– Хотели, чтобы ты Добрыней оделся?

– Змеем Горынычем.

– Незнайкой, Мурзилкой?

– Я уже не знаю. Дядей Федором. Я реально думал – кем я могу выйти из российских. Буратино только если. Тогда бы русские кричали: «Боже, какой креативный». А весь мир сказал бы: «Дебилоид».