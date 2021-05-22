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  • Дзюба – о костюме Дэдпула: «Только наши русские скупердяи поливали меня. Европа и мир восприняли позитивно»

Дзюба – о костюме Дэдпула: «Только наши русские скупердяи поливали меня. Европа и мир восприняли позитивно»

22 мая 2021, 08:26
45

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба порассуждал о реакции общественности на его появление в костюме Дэдпула на церемонии награждения по случаю чемпионства.

– Почему вы надели костюм именно Дэдпула?

– Ну люблю я этого персонажа. Черный юмор, всякие такие шуточки от него. Он немного отмороженный, забавный. Никогда не унывает, чтобы ни случилось. Мы выиграли чемпионат – я могу себе позволить.

– Райан Рейнольдс, который играл Дэдпула, взял в твиттере и лайкнул фотографию, выложил и сказал: «Вот!» Как ваши отношения, завязались?

– Мне было безумно приятно. Вообще, получилось так, что вся Европа и весь мир восприняли это позитивно, но только наши русские скупердяи поливали меня в очередной раз.

– Почему?

– Опять типа: клоун, все внимание к себе привлек.

– Ты же спортсмен хороший?

– Да. Но я об этом не думал в тот момент. Надел и пошел. Написали: «Лучше бы надел что-то наше, русское».

– Хотели, чтобы ты Добрыней оделся?

– Змеем Горынычем.

– Незнайкой, Мурзилкой?

– Я уже не знаю. Дядей Федором. Я реально думал – кем я могу выйти из российских. Буратино только если. Тогда бы русские кричали: «Боже, какой креативный». А весь мир сказал бы: «Дебилоид».

  • Дэдпул – антигерой комиксов Marvel.
  • Дзюба выиграл чемпионство в третий раз подряд, став при этом лучшим бомбардиром чемпионата.

Источник: Ютуб-канал «Вечерний Ургант»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (45)
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Добрый Бобер
1621663582
А при чём тут "скупердяи"?
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Боцман59rus
1621664670
Ты п,и,т,а,р одноклеточный живёшь на деньги российских налогоплательщиков, с в Европе ты накер никому не нужен, да и здесь тоже. Надеюсь на евро вас все смачно поимеют и ты с чабаном уйдешь в горизонт
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Y@RDO
1621664973
Толерантный имбецил.
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АртурZaСМ
1621665612
Вся Европа и ВЕСЬ мир. Много на себя берешь, Артём, кому сдался кроме Зенита?
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Maxi_7
1621668424
Артемке бы еще выучить значение слова "скупердяи" и... да не, ничего не поменяется все равно...
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nik55
1621669431
родился дураком----значит всю жизнь им и останешься
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NewLife
1621672109
"вся Европа и весь мир восприняли это позитивно", зюба, масштаб маловат для твоей дурной личности. Ты лучше готовься где-нибудь в Европе в квартале красных фонарей в костюме дедпула флайеры раздавать. "безумно" интересно.
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oyabun
1621672461
"Скупердяи" - синоним слова "скаредный", "жадный". К чему это ляпнул? Лишняя монетка в копилку его скудоумия.
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Solist345345
1621674998
Да, помолчал бы немного, люди и подзабыли бы, какой он дурачок. Глядишь, и оценили бы профессиональные качества.
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Roma56
1621676200
"...вся Европа и весь мир восприняли это позитивно..." - откуда такое умозаключение? Следующая стадия - ощущение себя Наполеоном...
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