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    Дзюба – о костюме Дэдпула: «Только наши русские скупердяи поливали меня. Европа и мир восприняли позитивно»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба порассуждал о реакции общественности на его появление в костюме Дэдпула на церемонии награждения по случаю чемпионства.

    – Почему вы надели костюм именно Дэдпула?

    – Ну люблю я этого персонажа. Черный юмор, всякие такие шуточки от него. Он немного отмороженный, забавный. Никогда не унывает, чтобы ни случилось. Мы выиграли чемпионат – я могу себе позволить.

    – Райан Рейнольдс, который играл Дэдпула, взял в твиттере и лайкнул фотографию, выложил и сказал: «Вот!» Как ваши отношения, завязались?

    – Мне было безумно приятно. Вообще, получилось так, что вся Европа и весь мир восприняли это позитивно, но только наши русские скупердяи поливали меня в очередной раз.

    – Почему?

    – Опять типа: клоун, все внимание к себе привлек.

    – Ты же спортсмен хороший?

    – Да. Но я об этом не думал в тот момент. Надел и пошел. Написали: «Лучше бы надел что-то наше, русское».

    – Хотели, чтобы ты Добрыней оделся?

    – Змеем Горынычем.

    – Незнайкой, Мурзилкой?

    – Я уже не знаю. Дядей Федором. Я реально думал – кем я могу выйти из российских. Буратино только если. Тогда бы русские кричали: «Боже, какой креативный». А весь мир сказал бы: «Дебилоид».

    • Дэдпул – антигерой комиксов Marvel.
    • Дзюба выиграл чемпионство в третий раз подряд, став при этом лучшим бомбардиром чемпионата.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Вечерний Ургант»

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    Комментарии25
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      Рейтинг: +26346

      VVM1964 3 минуты назад

      В Европе все твои видео оценят , если посмотрят - на то она и Гейропа )))

      0
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      Рейтинг: +294

      вальтер79 5 минут назад

      дзю то верно сказал неадекватов в стране у нас хватает и они в большинстве к сожелению готовы от зависти и злобы лопнуть.но есть и адекватные люди которые восприняли дедпула дзю с юмором и улыбкой как это принято в цивилизованой европе но их как это не печально мало

      2
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      Рейтинг: -181

      Землякруглая 10 минут назад

      Дзюпа, признайся что ты п.е.д.и.к. Так гейропа тебя вообще полюбит.

      0
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      Рейтинг: +28051

      oyabun 24 минуты назад

      "Скупердяи" - синоним слова "скаредный", "жадный". К чему это ляпнул? Лишняя монетка в копилку его скудоумия.

      0
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      Рейтинг: +8019

      NewLife 30 минут назад

      "вся Европа и весь мир восприняли это позитивно", зюба, масштаб маловат для твоей дурной личности. Ты лучше готовься где-нибудь в Европе в квартале красных фонарей в костюме дедпула флайеры раздавать. "безумно" интересно.

      2
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      Рейтинг: +5836

      nik55 53 минуты назад

      Европа и мир восприняли как очередной член лгбт

      3
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      Рейтинг: +5836

      nik55 1 час назад

      родился дураком----значит всю жизнь им и останешься

      4
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      Рейтинг: +1195

      Maxi_7 1 час назад

      Артемке бы еще выучить значение слова "скупердяи" и... да не, ничего не поменяется все равно...

      5
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      Рейтинг: +191

      Ollegator 1 час назад

      Европа может и манижи, или как её там, рукоплескать. Вот это точно не повод для гордости)

      0
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      Рейтинг: +12063

      Cules2013 2 часа назад

      Дзюба, конечно, клоун - это так, но не понимаю такого жёсткого негатива в его сторону. Он очень многое дал и сборной, и клубам, в которых играл. Не на словах, а на деле - забивает голов много, и с морально-волевыми качествами у него всё норм. Стульями никого по голове не бьёт, и контракт свой отрабатывает, чисто как футболист - он профессионал, у нас таких не так уж и много, давайте будем честны.

      1
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      Рейтинг: +1195

      Maxi_7 > Cules2013 1 час назад

      Ну, так общество устроено, что не любим мы выскочек, наверное на подсознательном уровне мы это воспринимаем как нечто плохое для всей социальной группы, потому да, для нас всегда важно в первую очередь что за человек по характеру и уже потом его профессиональные качества...

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