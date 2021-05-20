Цорн: «Тедеско заложил хорошую базу для чемпионства «Спартака»

Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о работе Доменико Тедеско в столичном клубе.

– Второе место «Спартака» по итогам сезона – это максимум?

– Думаю, да, это максимум того, чего можно было ждать от команды. И, учитывая все обстоятельства, вспоминая, как все произошло, считаю, это очень хороший результат.

Если исходить из задач, которые ставились передо мной на сезон-2020/21 в бытность гендиректором клуба, – это попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Два года назад это было третье место в РПЛ, сейчас в квалификацию отправляется второе место.

Минувший сезон был первым полноценным для Доменико Тедеско. Так что серебряные медали – это очень хорошо.

– Пути Тедеско и «Спартака» разошлись. Чего бы вы пожелали клубу и тренеру?

– Доменико давно не был дома. Пожелаю ему сейчас провести время с семьей: расслабиться, отдохнуть и ни о чем не думать. Уверен, скоро у него будут предложения из топ-чемпионатов, и тогда он вновь с головой уйдет в работу и станет жить только этим. А сейчас, пока он еще ничего ни с кем не подписал, надо просто отдохнуть.

«Спартаку» желаю, в первую очередь, пробиться в Лигу чемпионов. Желаю найти внутреннюю стабильность и бороться за титул. Думаю, Доменико заложил хорошую базу, чтобы все вышло так, как хотят и болельщики, и руководство, – чтобы команда стала чемпионом.