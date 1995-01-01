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    У Ари есть два конкретных предложения из Бразилии и интерес со стороны российского клуба

    Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался о своем будущем.

    «Мы пока приехали в отпуск, находимся в Бразилии, есть два клуба из Бразилии, которые сделали конкретные предложения, то есть они заинтересованы в подписании контракта.

    Также есть предложение из России, но оно пока не конкретное, то есть еще не дошли до конкретных разговоров.

    Входит ли клуб в первую шестерку чемпионата России? Не хочу озвучивать детали, пока нет ничего серьезного», – сказал Ари.

    • Футболист покинул «Краснодар» на правах свободного агента.
    • 35-летний форвард выступал за российский клуб с 2013 года.
    • В минувшем сезоне в его активе 2 гола в 13 матчах.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 09:35
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1679

      Retiremen_VMF 33 минуты назад

      Ари уже все. По нему видно, да и тяжеловат он для нападающего. Мало того, он еще и очень хитрый, хотя в прошлом не плохой игрок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +880

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      По моей информации, этот клуб "Ахмат"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17687

      vladimir-7 > Хейтер Аларм 45 минут назад

      Вполне возможно.

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