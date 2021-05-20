У Ари есть два конкретных предложения из Бразилии и интерес со стороны российского клуба

Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался о своем будущем.
«Мы пока приехали в отпуск, находимся в Бразилии, есть два клуба из Бразилии, которые сделали конкретные предложения, то есть они заинтересованы в подписании контракта.
Также есть предложение из России, но оно пока не конкретное, то есть еще не дошли до конкретных разговоров.
Входит ли клуб в первую шестерку чемпионата России? Не хочу озвучивать детали, пока нет ничего серьезного», – сказал Ари.
- Футболист покинул «Краснодар» на правах свободного агента.
- 35-летний форвард выступал за российский клуб с 2013 года.
- В минувшем сезоне в его активе 2 гола в 13 матчах.
Источник: ТАСС